El periodista Toni Bolaño, sobre su comentario más viral: "Hay mucho mentecato, memo y filoimbécil"

El periodista Toni Bolaño se ha convertido en protagonista de uno de los momentos más virales del programa Espejo Público en los últimos días. El momento se produjo cuando Susanna Griso le preguntaba por una noticia de La Razón titulada: 'Solo Extremadura resiste a la 'OPA' territorial de Sánchez'. Respondía Bolaño diciendo que eso que había publicado La Razón era mentira. Apostillaba después: "Ah no, que lo he publicado yo".

Esa secuencia se ha hecho viral con comentarios despectivos hacia Bolaños en las redes. Algunos como: "Los palmeros borreguiles del PSOE es lo que tienen". Bolaño ha respondido a las críticas diciendo que "hay mucho mentecato memo y filoimbécil". "Lo digo porque si tienen ganas de meterse conmigo, hoy van a hacerlo con razón", apostillaba. Mantiene Bolaño que esto "fue una broma de una noticia que era a portada de El Periódico aquel día". "Se me ocurrió decir la cosa para destensar la tertulia y me quedé alucinado", subraya.

"Soy de izquierdas, ¿algún problema?"

Señala Bolaño además que "en las redes no es que la gente tenga la mente calenturienta, es que hierve". Destaca además que se ha encontrado con muchos insultos personales. "Esta es la filosofía de la espiral del silencio que ya viví en Cataluña en los años complicados. Te van metiendo caña a nivel personal con el objetivo de que tú rebajes tus posiciones. ¿Soy de izquierdas algún problema?".

La periodista Ana Bernal- Triviño cuenta que ella misma lo ha sufrido en sus propias carnes. Cuando salió el caso de la denuncia de acoso a Íñigo Errejón ella dijo que lo sabía en parte y se viralizó esa declaración cortando sus palabras en el momento en el que decía que el año anterior se había producido una situación de acoso en un concierto por parte de Errejón. "Parecía que lo sabía desde hace un año y que lo había callado y provocado que hubiera más víctimas".

Sostiene la periodista que esto le ha causado perjuicios profesionales e incluso un acompañante de Vox fue a la feria del libro de Madrid a acosarla. "De las redes saltaron a la esfera personal", añade.

"Toni Bolaño no sabe hacer ironía"

Javier Caraballo, periodista y colaborador de Espejo Público, bromeaba diciendo que lo que le ha pasado a Toni Bolaño "es la confluencia de dos cosas". "Por un lado que no sabe hacer ironía, que hay que saber hacerla en la televisión y la radio. No es 'chiquito de la Calzada' y no tiene esa gracia. Las redes sociales en muchas ocasiones son un auténtico vertedero y a ti te han echado la basura encima".

