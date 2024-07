El cara a cara de Nacho Cardero con el juez Peinado: "Es un juez introvertido, garantista y serio"

Nacho Cardero, director de El Confidencial, se ha sentado esta mañana en la mesa de Espejo Público para relatar su experiencia declarando ante el juez Peinado sobre las publicaciones exclusivas de su diario que dieron eco al caso de Begoña Gómez. Según Cardero, declaró "para garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por El Confidencial".

Este diario fue el responsable de sacar a la luz los tres bloques principales del caso: las relaciones de la carta de recomendación de Begoña Gómez a Barrabés; las relaciones de la mujer del presidente con Air Europa, concretamente, con el consejero Javier Hidalgo, pues Air Europa fue rescatada por el gobierno y una de sus filiales patrocinó uno de los masters de Begoña Gómez; y el master y cátedra de la Complutense donde las empresas hicieron un trabajo gratis que fue registrado por Begoña a título personal.

Nacho Cardero asistió a los juzgados de Plaza Castilla en calidad de testigo "clave" y se enfrentó a un cara a cara con el mismo juez que esperaba la declaración del Presidente del Gobierno esta mañana. El director del diario recuerda su experiencia y explica que "los periodistas están habituados a caminar por los pasillos de los juzgados, uno se acostumbra, pero siempre resulta incómodo" confiesa. Nacho Cardero califica el caso de la mujer de Pedro Sánchez como "histórico". Apunta que se trata de un día en el que el presidente es llamado a testificar porque su mujer está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El periodista cuenta cómo todos los compañeros esperaban su llegada con cámaras y alcachofas. "Un periodista no debería ser nunca el centro de la noticia" dice el director de El Confidencial, que se vio de repente envuelto en el ojo del huracán.

El cara a cara de Cardero con el juez Peinado

Cardero acudió al juzgado de Plaza Castilla para confirmar la veracidad de sus informaciones, sustentándolas en los documentos que se fueron publicando. "Es decir, la veracidad es incontestable porque ahí salieron todos los documentos y así se ha demostrado" afirma. Además, recalca que se cuestiona la relevancia, legalidad e interés general de ciertas informaciones. Así Nacho Cardero se defiende recordando que, como director, tiene el poder de decisión sobre lo que se publica y lo que no y sobre el orden de las noticias en portada. "Este caso fue relevante porque no hay nada más relevante que saber el buen uso de los fondos públicos". Según el periodista, esto se daría en situaciones de negocios que involucren a cualquier persona, pero más incluso si hablamos de la mujer del Presidente del Gobierno.

Tras estas declaraciones, el abogado de la defensa y la fiscalía trataron de abordar cuestiones que el juez estimó que no competían al director del diario, pues obedecían a valoraciones que no tenían que ver con su cargo como director de un periódico, sino a valoraciones legales. Entre ellas, le preguntaron sobre la posible influencia que podrían haber tenido las cartas de recomendación que Begoña Gómez le firmó a Carlos Barrabés. Esto sería competencia de un tribunal, con lo cuál, el juez Peinado decidió interrumpir al abogado defensor para detener dichas preguntas, cuya repuesta no correspondía a Cardero.

El periodista continúa explicando que esto fue objeto de polémicas y se le calificó en titulares como "testigo clave, cuando yo de clave tengo poco". En cuanto a lo que ser testigo se refiere, el periodista cuenta que su comparecencia no duró más de diez minutos.

El ambiente en los juzgados

Nacho Cardero describe el tribunal de Plaza Castilla como un lugar con inmobiliaria antigua. "Cuando entras te recuerda a Cuéntame". También habla de la personalidad que pudo detectar en Juan Carlos Peinado. Lo define como un juez introvertido, garantista y serio. Definitivamente, "un hombre de pocas palabras" que tenía escrita la comparecencia del director del periódico y que se ciñó en todo momento al guion que se había establecido.