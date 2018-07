Una testigo asegura haber visto a un joven que podía ser Yéremi Vargas

Una testigo asegura, sin duda ni titubeos, que el adolescente al que vio es Yéremi Vargas. El pequeño, que ya se habrá convertido en adolescente, iba acompañado por otra persona adulta "Lo ví paseando con otra persona y me pareció raro porque a esas horas no se suele ver a gente caminando. Cuando nos cruzamos, me dí cuenta que uno de ellos se parecía a Yéremi", afirma.

Ahora se reprocha no haber actuado, no haber hecho nada en ese momento. "La persona que iba delante llevaba las manos en el bolsillo y yo no sabía si llevaba un arma o no. No me la juego", se defiende esta testigo. Lo que si hizo inmediatamente fue ponerlo en conocimiento de la familia. Desde entonces Pepe, el incansable abuelo del pequeño, peina cada noche la zona de plataneras donde se pudo ver al pequeño.

Mientras, la madre de Yéremi, Ithaisa, asegura que da credibilidad a la versión de este testigo pues "da detalles de su cara que solo conocemos nosotros". A pesar de todo, la Guardia Civil todavía no ha lamado a declarar a este testigo.