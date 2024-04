Los temores de Alonso Caparrós a envejecer: "Me da mucho miedo la certeza de que ya se te ha acabado el tiempo"

El colaborador de Espejo Público, Alonso Caparrós, visitaba una residencia de la tercera edad, tratando de buscar respuestas y conocimiento para afrontar la llegada a la vejez, cuando toque: "Uno siempre está proyectado en el futuro, pero cuando ya llegas a esa edad, eso se terminó. Entonces la certeza de que ya no hay tiempo para volver a rehacer o para vivir ya lo vivido, me da mucho miedo".

Miedo y tristeza

El conocido presentador de televisión y colaborador del programa, que afirmaba sentir "mucho miedo" por la incertidumbre que le provoca el futuro, más concretamente la llegada a la última etapa de su vida, añadía: "Me da mucho miedo la certeza de que ya se te ha acabado el tiempo".

Envejecer también generaría en Alonso una sensación de tristeza, como él mismo admitía, y es que el colaborador aseguraba que "nos pasamos la ida en un 'prueba y ensayo', buscando las claves para vivir bien. Y tengo la sensación que cuando las encontramos, se te ha acabado el tiempo. Cuando ya tienes lo que sabes que es fundamental para la vida, que tiene que ver con el cariño, con compartir tiempo con la gente que quieres, tus nietos, tus hijos, tu pareja; ya...".

La tercera emoción que sentiría Caparrós, la desvelaría más adelante, justo después de conocer el testimonio de sus tres entrevistados.

Alegría y gratitud

Por el contrario, las lecciones que podían obtenerse de las experiencias que contaban las personas que visitaba Alonso, parecen distar mucho de las sensaciones que aseguraba sentir.

La primera de las ancianas que entrevistaba Caparrós afirmaba vivir y recordar las cosas "con mucha alegría", relatando una reunión familiar que tras muchos años supuso "un recuerdo maravilloso", asegurando que el pasado le llena de alegría.

La otra señora, Charo, respondía que sus vivencias "lo han sido todo", los recuerda de forma positiva, sintiéndose además agradecida y afortunada.

Continúa habiendo amor

Aunque las discusiones en la pareja puedan seguir produciéndose, la convivencia, el cariño y el amor, no desaparecen; y con ellos parecía confirmarse que éste residiría en las pequeñas cosas del día a día: "Te puedes decir lo que quieras, pero luego en el fondo está el cariño de las personas".

"La forma de vivir ahora"

El estilo, el ritmo, y en general muchas de las nuevas formas de vivir de hoy en día, sorprenden a los protagonistas de esta historia, manifestaban no comprenderlas, y dejaban bastante claro no las compartían para nada. Respecto a la fugacidad de buena cantidad de relaciones actuales, mientras Charo negaba con la cabeza, la otra mujer sentenciaba: "Es un desastre, no me digas. Que duran dos días y a los dos días ni se quieren, ni nada. Es la forma ahora de vivir, y ya está".

"¿Cuál es el secreto para que una relación te dure toda la vida?"

Alonso Caparrós preguntaba a Mariano, el tercero de los ancianos, por su secreto para pasar tanto tiempo de su vida con su mujer, a lo que el hombre respondía: "Qué te llene de alegría desde el primer día. Yo he estado setenta y tantos años con mi mujer, eh. Habremos discutido a lo mejor por el trabajo, 'que por qué vienes tan tarde, porque tal porque cual'. Pero yo he sido para ella, y ella para mí, todo. Con toda la lealtad del mundo. Yo he sido muy feliz".

"Una nostalgia muy esencial"

El colaborador del programa admitía identificar "una nostalgia muy especial, muy dura, pero es cierto que es única", al escuchar a Mariano hablar de la mujer con la que ha compartido 73 años de su vida.