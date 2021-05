Tamara Falcó, sobre las críticas: "Paso de Twitter, si no imagina que horror"

Durante la presentación del libro 'Familias sin filtro' en el Teatro Real Tamara Falcó se describía a sí misma como una mujer luchadora. "Todos hemos sufrido mucho la pandemia sobre todo por el miedo y yo especialmente por la muerte de mi padre", confesaba.

La colaboradora de El Hormiguero 3.0 contaba la historia de superación de su abuela. Una mujer que vivió la segunda guerra mundial, tuvo 6 niños y era muy religiosa. Cuenta que en su casa nadie iba a misa y se metían con ella. En Navidades la abuela, que hoy tiene 98 años, les regalaba vales por una misa. Relata que "gracias a ella y a sus oraciones y su perseverancia tuvo la suerte de convertirse al cristianismo".

Tamara Falcó fue duramente criticada en redes sociales después de unas declaraciones en las que aseguraba que si le tocaba la vacuna de AstraZeneca no se la pondría.

Confiesa que no tiene redes sociales y no sigue las críticas que se generan sobre su persona. "De Twitter paso si no imagínate, un horror", bromeaba.

