Susana Díaz estalla y se queja en Espejo Público: "¡Esto es una tortura televisiva!"

Susana Díaz acudía hoy al plató de Espejo Público para analizar la actualidad política en pleno 'boom' de los audios del PSOE entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. "Lo he encajado muy mal todo", comenzaba diciendo.

Pero antes de meterse de lleno a opinar sobre política comentaba las condiciones adversas con las que se había encontrado en el plató. "Lo que también he encajado muy mal es el frío al que me están sometiendo, que esto es una tortura televisiva", apuntaba.

"A mí me habían prometido que el plató estaría a 23 grados"

Susanna Griso se disculpaba diciendo que a ella le habían prometido que el plató estaría a 23 grados pero que a la socialista le habían puesto un chorro de aire justo encima. "Es una nueva práctica televisiva que es tenerme aquí con el chorro de aire frío para que ponerme ya blandita y que ahora entras tú a matar", comentaba la presentadora.

"Los televidentes no están viendo los grados a los que me tiene aqui Susanna Griso"

La socialista bromeaba también con el director de Espejo Público, Jorge Gallardo, diciendo que esta práctica sería "exportable". "Me ha parecido brutal, los televidentes no están viendo a los grados que me ha tenido aquí Susanna Griso durante una hora, los cámaras me han ofrecido sus sudaderas. Mira que he recibido golpes políticos pero como el golpe de frío... es algo inaudito".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.