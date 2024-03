Rubén Amón responde a la diputada que ha llamado "patético" a Juan Soto Ivars: "Me desquicia este matonismo"

El periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars ha sido objeto de críticas por parte de la diputada socialista Luisa Sanz. El motivo del cruce de reproches es la publicación de un artículo de opinión sobre el exministro José Luis Ábalos, salpicado por el 'caso Koldo, y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En este artículo Soto Ivars afirmaba que le caía más simpático "el trolero de Ábalos" que Pedro Sánchez.

"Ábalos miente cual marido descubierto en infidelidad, torpe y humanamente. Sánchez como una máquina sin alma". Ante este mensaje la diputada socialista le respondía que si detestaba a Sánchez era porque estaba "repleto de envidia, complejos y frustración". "Tu retrato es un esperpento bochornoso, patético", añadía. A estas palabras Soto Ivars le decía: "Al menos el sueldo no me lo paga usted diputada. Como yo le pago el suyo".

Sobre este cruce de mensajes Rubén Amón ha afirmado que le desquicia "el matonismo que está instalándose en el Paramento respecto a no saber cuál es tu homólogo para saber tratar las cosas". "No se puede entrar en la forma de hacer política y periodismo tal y como nos enseñan estos diputados", añadía.

Tras esta 'disputa' viral la diputada del PSOE ha cambiado su cuenta de X a modalidad privada. "Le pido disculpas a la señora diputada porque seguro que después de esto la ha insultado mucha gente por lo que yo le dije pero pescar en estas aguas tiene ese riesgo", mantenía Soto Ivars.

Soto Ivars ha confesado que no es él quien maneja su perfil de X, sino que la cuenta está a cargo de un community manager. Cuando este le avisó de que le estaba insultado una diputada pensó inmediatamente en darle esta respuesta. "Buscamos cuánto ganaba", señala. El periodista ha aludido a alguna incorreción sintáctica en la respuesta de la diputada. "Si quiere otro día hablamos sobre literatura porque en el 'tuit' había alguna falta de ortografía y se la podría corregir", matizaba.

"Ábalos miente con torpeza y hace el ridículo y Sánchez lo hace como una Inteligencia Artificial"

Juan Soto Ivars reconoce que está disfrutando con los últimos acontecimientos políticos. "Me lo estoy pasando muy bien con una simpatía casi perversa por esta figura mentirosa y muy española", decía sobre Ábalos. "Me doy cuenta de que a Ábalos le pasa algo que no a Sánchez. Porque este miente con torpeza hace el ridículo y dice lo primero que se le ocurre y el otro como una Inteligencia Artificial. La de uno me asusta y el otro casi me conmueve", señala.