La periodista Ana Bernal critica el interrogatorio del juez del 'caso Errejón': "Es un impresentable"

La periodista Ana Bernal ha analizado el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá en la causa en la que el exlíder de Más Madrid declara como imputado tras haber sido denunciado por acoso sexual por la actriz. La comunicadora define al letrado diciendo: "Es un impresentable".

En el interrogatorio que ha trascendido a los medios de comunicación Errejón y Mouliaá dan los detalles del momento en el que se habría producido el acoso. Mientras que la intérprete habla de tocamientos en los que se sintió violentada, Errejón explica ante el juez una relación en la que todo ocurrió de mutuo acuerdo.

"Me da igual que digan que sea su tono o su forma de hablar"

Para Bernal el problema del interrogatorio es "el tono del juez". "Me da igual que digan que este sea su tono o su forma de hablar", señalaba. Apunta además la periodista que en el delito que se está investigando "no procede este tono los jueces" y cree que en este tipo de causa tienen que tener una formación especial. "Es obsceno, el cuerpo parece un objeto que cae en juicios de valor e interpretaciones, es una toma de declaración que entra en los libros de lo que en muchas ocasiones les pasa a las mujeres".

Mantiene también Bernal que hay que plantearse qué pasa con las filtraciones de los juicios y se pregunta qué harán después de ver este juicio el resto de las víctimas que aseguran haber sido acosadas por Errejón. ¿Que van a hacer ahora, viendo cuál ha sido el trato que se le ha dado a Elisa Mouliáa?", se preguntaba.

La senadora del PSOE y colaboradora de Espejo Público Susana Díaz ha mantenido en el programa que el interrogatorio le ha parecido "infame". Añade además que no es casual que esta chica haya tardado tanto tiempo en denunciar. "Saben que van a ser revictimizadas, ese juez no ha entendido que la chica puede llegar hasta la cama. No tiene que justificar qué hacían o qué no".

Propone Susana Díaz que llamen a los psicólogos que han tratado a la actriz este tiempo. "Lo que hemos visto los españoles es infame e impropio". "La denuncia de esta chica es posterior a la dimisión de Errejón, la denuncia de esta chica viene después. Si ella supiera que haberle puesto rostro a aquello tiene el coste que ha tenido...", afirmaba.

