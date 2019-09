Fanny, integrante de 'Almas veganas', el grupo defensor de las gallinas supuestamente violadas por gallos, se ha enfrentado en 'Espejo Público' a opiniones que contemplan ideas contrarias a la suya.

"Puede ser su naturaleza y una monta forzada, pero en nuestro santuario queremos que los animales estén bien y por ello separamos a los gallos" comenzaba explicando Fanny.

A dicho testimonio, la periodista María Jamardo, respondía: "Haz lo que quieras en tu casa, pero que vengas a moralizar al resto humanizando a animales que no tiene personalidad cuando deshumanizas a personas, no me vas a dar ninguna lección moral".

El debate se originó a raíz de la opinión de Fanny de proteger a las gallinas, la cual desconcertó a la periodista, que aseguraba que la integrante de 'Almas veganas' "había defendido a través de redes sociales a Rodrigo Lanza", responsable del 'crimen de los tirantes', en el que asesinó a un hombre por llevar en su indumentaria tirantes con la bandera de España.