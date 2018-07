Rifirafe en plató entre Fran Rivera y Cristina Fernández: "No te permito que hables así de mi hija porque no tienes ni idea"

DISCUSIÓN ENTRE LOS COLABORADORES

La periodista Cristina Fernández ha mantenido un acalorado debate con el diestro Fran Rivera. Fernández comentaba la noticia de que Cayetana, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, había suspendido la selectividad. El torero lamentaba que los periodistas informaran sobre la vida de su hija y la informadora le reprochaba que él mismo hubiera posado en al portada de una revista con ella. "No pienso permitírtelo, si Cayetana no hubiera salido en la revista conmigo la hubieran perseguido hasta la puerta de casa para hacerle fotos. Yo sé de lo que hablo, tú no tienes ni idea", le espetaba Rivera.