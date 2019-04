Denuncia que le han quitado la custodia de sus hijas por trabajar demasiado: "Mi padre me llama fulana"

El argumento clave para quitarle a sus hijas es que trabaja demasiado tiempo y fuera de casa, argumento fundamentado únicamente, según dice Ramallo, en la palabra de su exmarido que no la considera capacitada para ser madre. La custodia de sus hijas, de 13 y 7 años, la perdió el año pasado, y desde entonces lucha por recuperarla.

Asegura que en el caso de su hija mayor, decidió irse a vivir con su padre porque es preadolescente y "su padre le permite hacer lo que quiere". Considera que ha sido una decisión judicial arbitraria basada en dos testificales: la de su exmarido y su madre. "Mi madre es una mujer que piensa que cuando te casas y tienes hijos tienes que abandonar tu profesión", asegura.

Elena ha dedicado toda su vida a formarse y a trabajar completando un extenso currículo. "No creo que trabajar ni desear progresar pueda ser un lastre para ser madre", denuncia.

"Mi hija pequeña me pregunta por qué no puede vivir con su mamá en su casita"

A su hija mayor hace año y medio que no la ve porque denuncia que no se cumplen los regímenes de visitas, mientras que su hija pequeña le pregunta "por qué no puede vivir con su mamá en su casita".

Lamenta esta madre que la mala relación con sus padres le haya costado la custodia de sus hijas. "Mi padre se refiere a mí como una fulana y una mala madre porque a su entender es que yo me tengo que quedar en casa. Que mis hijas tengan que convivri y educar escuchando eso es imperdonable", lamentaba.