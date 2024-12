¿Qué opina Susana Díaz de la ovación a Chaves y Griñán?: "Son dos personas decentes que no están al nivel de los golfos que sí han robado"

Durante el Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla el último fin de semana de noviembre, se han visto muchos reencuentros de dirigentes socialistas. Uno de ellos fue el de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sus nombres fueron citados durante el discurso del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Se ha referido a ellos diciendo que eran unos invitados que tenían un “reconocimiento por justicia”. Chaves y Griñán, recibieron una ovación y tuvieron que ponerse de pie ante todo el plenario.

Quien estaba sentada junto a ellos es Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía. Ella también se levantó a ovacionarles, y en el programa Espejo Público ha querido hablar sobre este momento: “a mí me parece justa la ovación que se les dio. A ellos no se les puede meter en el mismo saco que a personas como Koldo”. Díaz ha sido muy dura hacia quienes han criticado este homenaje: “ninguno de ellos se ha llevado ni un duro. ¿Eso quiere decir que en los ERE se hizo todo bien? No. ¿Hubo gente que cometió ilegalidades? Por supuesto. ¿Hubo gente que robo? Claro que sí, y yo por eso pedí perdón en su momento. Y tienen que pagar aquellos que fueron responsables”.

"Yo no voy a atacar a los jueces, creo que hay que respetar al poder judicial"

Para la expresidenta de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán no pueden ser comparados con personas que sí han robado: “meter en el mismo saco a Chaves y Griñán, que todo el mundo sabe que no se han llevado ni un duro, pues me parece injusto”. A medida que los colaboradores de Espejo Público han ido opinando sobre el tema, Susana Díaz, ha ido creciendo su enfado por este tema: “a Chaves y Griñán se les ha sometido a una cacería y se les ha puesto al mismo nivel que al que ha mangado. No puede ser lo mismo”. Y añade que: “yo no voy a atacar a los jueces, creo que hay que respetar al poder judicial, pero no me parece humano que dos personas que son decentes estén al mismo nivel que los golfos y sinvergüenzas que han robado”.

