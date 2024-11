Susana Díaz, sobre la dimisión de Juan Lobato en el PSOE de Madrid: "Era un escenario muy previsible"

Han pasado poco más de veinticuatro horas desde que Juan Lobato comparecía por sorpresa para dejar claro que iba a resistir y de repente esa resistencia se ha quedado por el camino, Lobato ha anunciado este miércoles que no va a continuar. Tras la anoticia hablamos con cargos socialistas para ver qué opinan sobre su decisión. En "Espejo Público" hablamos con Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, tras la salida de Juan Lobato.

¿Qué forzó la dimisión?

Algunas fuentes han apuntado que Moncloa presionó a cargos medios que tienen asesorías en parlamentos, en la propia Moncloa, diciendo que su puesto de trabajo peligraba para que retiraran su apoyo a Lobato. ¿Qué opina Susana Díaz, cree que ha habido presiones ? La expresidenta de la Junta de Andalucía dice que "imagino que él contaría que no tenía apoyos. Es decir, cuando uno se mete en un proceso, hay veces que te llevas de desilusiones, de gente que está muy cerca de ti, a mí me pasó en mi proceso en Andalucía. En estas situaciones añade Díaz " todo el mundo no tiene la misma entereza para afrontar un proceso orgánico duro, porque iba a ser duro, y aparte, yo creo que él estaba viendo la grieta enorme que se estaba abriendo en el PSOE de Madrid , que es una federación que tradicionalmente ha sido convulsa".

La senadora del PSOE recuerda que "el PSOE de Madrid siempre ha sido muy convulso." Así que Lobato si "ha dicho que no tenía apoyo para intentar volver a presentarse ha descartado dar la batalla. Según ella "era un escenario muy previsible, que el propio Martes lo contemplamos. Si al final lo iba a intentar o al final iba a tirar la toalla."

Visita al notario

Lobato ha reconocido que fue al notario para acreditar las conversaciones por mensaje que tuvo con miembros de su partido sobre los mails que se filtraron relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión es lo que ha desencadenado todo porque desde Ferraz se ha interpretado como una deslealtad, como una falta de confianza y parecía que le iba a pasar factura como así ha ocurrido.

Como compañera de partido Díaz habla de Lobato y dice que "es un buen tipo, pero la estrategia me sigue pareciendo de concertante. Sí, era ilegal tenía que haberlo denunciado. Se tenía que haber ido a un jugado." Susana Díaz califica a Lobato como "un chaval joven, buena persona, y que en política se da mucha vuelta".

¿Podría dar la batalla contra Pedro Sánchez en el futuro? Según Susana Díaz ella "lo veo complicado. En política hoy estás en un sitio, mañana estás en otro, él es joven. Tiene dos lustros menos que yo. Pero el mayor problema al que se va a enfrentar, es que el viernes va a un jugado y en los jugados se sabe cómo se entra, no se sabe cómo se sale".

El futuro del PSOE en Madrid

El PSOE de Madrid va ya por la cuarta gestora en 17 años y a estas horas parece que el candidato para sustituir a Lobato podría ser Óscar López. Para la socialista "lo principal ahora mismo para él, a nivel familiar y personal, debe ser su futuro procesal, el que esto pase cuanto antes y pueda empezar a poner las luces largas". Y añade que "es una situación de mucha división. Muy dura, muy complicada y el contexto además tampoco ayuda. Nosotros estamos pasando unos días muy difíciles, vamos a un congreso después de pasar una semana muy complicada". Según ella "el reto tiene que ser hacer habitable siempre al partido para que los que piensan de manera distinta tengan espacio. Para mí tiene más mérito que las minorías se defiendan desde dentro de la organización y no desde fuera".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.