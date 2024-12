¿Por qué no estuvo Cándido Méndez en el Congreso del PSOE en Sevilla?

No es un exdirigente sindical cualquiera. Cándido Méndez revalidó en seis ocasiones su cargo como Secretario general de UGT. Durante 22 años estuvo al frente del sindicato y también ocupó cargos como militante socialista. Su trayectoria le avala y por eso ha sorprendido que no estuviera presente en el Congreso Federal del PSOE de Sevilla.

"Cuando eres secretario general de la Organización como la Unión General de Trabajadores de España, te invitan a todos los Congresos, incluido al Congreso del Partido Socialista, pero una vez que eres jubilado, pues no creo que tengan por qué invitarme, ni muchísimo menos. " Pero a este Congreso Federal del PSOE sí estaban invitados otros "jubilados históricos" como los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Ambos han reaparecido en este 41º Congreso socialista junto a la delegación de los socialistas andaluces. La reaparición pública se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de los ERE que rebaja parcialmente la condena del Supremo.

Para Méndez "ellos forman parte de la historia viva del partido en los últimos años" y añade que él se "ha dedicado, sobre todo y fundamentalmente, a la Unión General de Trabajadores. Por eso digo que yo creo que no tenía ni por qué invitarme, pero hablando con franqueza, si me hubieran invitado, probablemente no hubiera ido".

¿Invitaron a Cándido?

Detrás de esta ausencia se podría interpretar que al PSOE no le han gustado algunos de los comentarios que Cándido Méndez deja, por ejemplo, en "Espejo público", programa en el que participa como tertuliano. Méndez recuerda que en este programa él dijo libremente lo que pensaba sobre la situación del Partido socialista y sobre el liderazgo de Sánchez explica el ex secretario general de UGT "Yo comenté aquello de que debía pensar, por tres razones, que no voy a repetir, que debía renunciar a ser secretario general, y también tenía un motivo de fondo".

Con estos antecedentes Cándido Méndez desvela en el programa que no hubo invitación por parte de los socialistas: "no me invitaron. Partamos de esa base. No me invitaron, pero ni me han invitado a este Congreso ni al anterior. Pero también tengo que decir que no tienen por qué invitarme". A esto Méndez añade que "si me hubieran invitado, por ser franco, pues no hubiera ido".

Cándido sobre Pedro Sánchez

Desde hace varios meses Cándido Méndez se ha mostrado bastante crítico con algunas de las situaciones que se han producido en torno al PSOE. Una de sus intervenciones más críticas se producía en el programa de Antena 3 Noticias "Espejo Público" a finales del mes de octubre. El ex secretario general de UGT ha pedido en el programa a Pedro Sánchez que no siga al frente del PSOE. Para Méndez "Debía hacer un acto de generosidad con el partido y renunciar". Una petición que rápidamente se ha vuelvo viral en las redes sociales.

Méndez no cree que el actual presidente del Gobierno deba seguir al frente del PSOE porque no debe "simultanear" sus cargos como líder del Ejecutivo y del partido. Méndez cree que en un gobierno de coalición estas recortando grados de libertad al partido. Sobre el tema de la vivienda una parte del Gobierno se movilizaba contra el propio Gobierno "es una incoherencia como la copa de un pino".

Los sindicatos en el congreso

Quienes si acudieron al congreso del PSOE en Sevilla fueron los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Ambos intervinieron en el cónclave socialista. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, decía en su discurso que el acoso a "hermanos, a esposas, a familias, solo tienen un fin, que es derrocar a este Gobierno y que desde el sindicato añadía "vamos a estar apoyando, trabajando con el gobierno, más transformador que hemos tenido en la historia de nuestro país". Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CC.OO. destacaba en su intervención que el Partido Socialista es "un factor clave para hacer frente al riesgo reaccionario que vive el mundo". Y hacía un llamamiento dirigido directamente al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez le pedía asó que aguante: "Resistir, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, resistir. No es verdad que el futuro esté escrito ni que el futuro vaya a ser catastrófico".

