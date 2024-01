La promesa de José Luis Martínez- Almeida a los madrileños antes de su boda con Teresa Urquijo: "Pueden estar tranquilos"

El alcalde de Madrid José Luis Martínez- Almeida visita el plató de Espejo Público el mismo día en que se presenta el circuito de Fórmula 1 que albergará Madrid desde el año 2026. Explica que "va a ser un circuito urbano bastante interesante creado ad hoc para la Fórmula 1". Señala que es un gran premio que está prácticamente dentro de la ciudad y pone de manifiesto que el 90% de los espectadores podrán llegar en transporte público al Gran Premio. Explica además que este gran premio cuenta con una promoción pública en Ifema pero cuenta con un inversor privado que va a asumir los riesgos.

Destaca el alcalde que este "no es un gran premio de Madrid contra Cataluña ni de Madrid contra Barcelona". "Madrid está al servicio de todos y surgió el poder hacer este Gran Premio. Fórmula 1 será la que tenga que estudiar la compatibilidad que tenga que haber con Cataluña", destaca. "Me interesa que Madrid tenga el Gran Premio, no que nadie lo deje de tener. Si lo tenemos es porque hemos hecho las cosas bien, sol hay 15 sedes en el mundo que albergan estos premios".

Señala además que José Vicente de los Mozos, presidente de Ifema que tuvo responsabilidades en Renault, fue quien comunicó la posibilidad que había de poder acceder a un GP de Fórmula 1 en la capital. Asegura que se ha invitado a representantes del consejo superior de deportes a la presentación del gran premio y que ahí estaría la representación del Gobierno. "Esto se ha promovido desde Ifema que es un consorcio compuesto por administraciones madrileñas que hemos empujado", establece.

El retorno del GP en números

En números calculan que el retorno de celebrar el Gran Premio puede alcanzar los 50 millones de euros por cada año que se celebre. "Hablamos de 8.000 puestos de trabajo y de una cuestión que es esencial. Madrid tiene que jugar en la liga de los grandes acontecimientos del mundo, es la capital de la 4ª economía del euro".

"El Gobierno está ahogando una fuente de financiación"

Cree que hay decisiones del Gobierno de España que son perjudiciales para Madrid y otros territorios. En el caso de la energía cree que "estamos en un esquema en el que no incrementar la potencia de suministro de energía eléctrica es un error". "Hay inversiones potentes en el establecimiento de centros de datos, que es un elemento clave en el mundo que nos vamos a adentrar en el futuro. Considero que están ahogando una fuente de financiación y tampoco comparto planteamientos en el ámbito del agua". Destaca el alcalde que hay un modelo político que es el de Madrid, muy distinto al modelo del Gobierno de España. "No es casual que Madrid sea la primera comunidad autónoma en términos de PIB en España con un millón y medio menos de población que el que tiene Cataluña", añade.

"Vivimos en una anormalidad institucional en la que el estado de Derecho se ve socavado"

El PP tiene previstas distintas manifestaciones contra la amnistía. Apunta que vivimos en una situación de anormalidad institucional en la que el Estado de Derecho se ve socavado. "Nos quieren vender que esta es una amnistía 'light' o cepillada. Es un trato de favor escandaloso entre unos políticos que redactan una ley que les beneficia a sí mismos".

"Nos van a intentar convencer de que con esta ley no se cede al independentismo. Cuando ayer la portavoz del PSOE califica de exiliado a Puigdemont está insultando la inteligencia de los españoles, Huye porque quebrantó la legalidad constitucional el 1 de octubre. No es un exiliado es un prófugo de la justicia", afirma el alcalde.

El primer edil no tiene dudas de que "el Gobierno de España cederá ante Esquerra y ante Junts y adoptará medidas para para las empresas catalanas". Lo que no sabe es si esto serán incentivos fiscales, que los madrileños tengan que pagar de su bolsillo que las empresas se muevan a Cataluña. "Teniendo en cuenta que se ha roto la igualdad entre españoles qué les importa romper el libre mercado", se pregunta.

Martínez- Almeida confía en los buenos resultados de las elecciones gallegas

Todas las encuestas le dan mayoría absoluta al PP en Galicia pero mantiene que siguen trabajando para conseguirla aunque confía que los votos se asientan en la buena gestión del presidente Alfonso Rueda. "Las encuestas están ahí y dicen que vamos a conseguir ganar con claridad, holgura y mayoría absoluta. El PSOE se puede seguir permitiendo ser la tercera fuerza en Galicia, ser la segunda fuerza de la izquierda en Galicia. No hay ninguna duda de que el presidente será Alfonso Rueda", afirma.

El alcalde de Madrid habla sobre la preparación de su boda

El alcalde pasará por el altar el próximo 6 de abril con su novia Teresa Urquijo. Cuenta que está inmerso en la preparación de la boda y especialmente en la de las mesas. Reconoce entre risas que no es fácil ser alcalde de Madrid y organizar una boda. "Un día dije que lo único más difícil que hacer una lista electoral debía ser hacer las mesas de boda y cierto es", señala.

"Espero que la gente ponga por encima de todo la buena nueva que supone que haya una boda. Todavía no está cerrada la lista, no es fácil ser alcalde y novio con boda a la vista. Los madrileños pueden estar tranquilos que el 6 de abril me caso y hasta el 5 de abril me dedicaré por completo a esta ciudad".