El presidente valenciano, Carlos Mazón, sobre la quema de su foto: "Estas cosas me afectan bastante poco, vengo llorado de casa"

El presidente de la Generalitat valenciana y líder del Partido Popular en la comunidad, Carlos Mazón, ha sido noticia estos últimos días, después de que miembros del colectivo 'Arran' quemaran una imagen suya durante las fiestas del barrio deGràcia en Barcelona. El enfrentamiento surgió a raíz de que el popular criticara una pancarta, también colgada por el colectivo nacionalista, en la que se podía leer: "Bienvenidas a la Vila de Gràcia. Esto no es España, somos Países Catalans".

Mazón la tachó de "insulto supremacista" y advirtió que "si no respetáis nuestro Estatut, no respetaremos el vuestro". Por su parte, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha anunciado su intención de denunciar la quema de la fotografía. De esto, y de otros temas como el cierre de filas del partido en torno a la financiación autonómica, o la crisis migratoria, ha hablado esta mañana Carlos Mazón en Espejo Público.

Los centros de acogida de migrantes están "por encima del 150%" de ocupación

Ha sido precisamente la acogida de migrantes irregulares en la Comunidad Valenciana, con la que ha comenzado la entrevista. Mazón ha querido poner en valor la compleja situación que está viviendo en las Islas Canarias, destacando que "este no es un problema entre 17 comunidades autónomas, sino entre 27 países de la Unión Europea".

Recuerda que al ser "una comunidad Mediterránea", la llegada de migrantes no solo ser produce por un reparto a nivel nacional, sino también por vía marítima. Algo que habría contribuido a que los centros "estén por encima del 150% de ocupación por todo el arrastre", según afirma, denunciando la falta de recursos y cuestionando la gestión por parte del gobierno central.

Mazón ha continuado con esta crítica, asegurando no entender que haya ministros que les llamen "inhumanos", ya que considera que lo es quien "no da recursos o no establece políticas a largo plazo, o al menos a medio plazo".

"Somos la peor financiada de todas, junto con Murcia"

La presentadora de Espejo Público, Lorena García, también ha querido aprovechar para preguntar a Carlos Mazón por el nuevo concierto económico catalán, resultante del acuerdo de investidura entre el PSC y Esquerra Republicana. Recientemente, la agencia de calificación crediticia 'Fitch Ratings' ha publicado un estudio donde, si bien reconoce que "la reforma será positiva para las finanzas de Cataluña", supondrá un revés para "las regiones que actualmente se benefician de los fondos de compensación".

El presidente de la Comunitat la ha valorado de forma negativa, lanzando una pregunta retórica: "Por qué estamos consagrando en España esto de que quien más tiene menos ponga". "A mí no me parece mal que se vayan a hacer inversiones en Cataluña (...) yo no diré que vaya más rápido la Comunidad Valenciana, pero que vaya más lento en Cataluña, eso no puede ser, porque si nos cargamos la solidaridad, ese es el problema. Por tanto, esta gran sorpresa que nos ha dado el partido socialista diciendo que quien más tiene ahora tiene que poner menos (...) realmente nos lleva a una situación de que no pase nada", sentencia, recordando que "quien más sufre" con todo esto, es "la sanidad y los servicios sociales".

Mazón ha incidido que "nosotros también pedimos singularidad, porque somos la peor financiada de todas, junto con Murcia", y ha pedido una "nivelación (...) para poder empezar a negociar un sistema de financiación en igualdad de condiciones". De igual manera, se ha mostrado seguro de que existe unidad en todas las comunidades que gobierna el PP en este respecto.

"Vengo llorado de casa"

Por último, en relación con la quema de su fotografía, el líder del PP valenciano alega que "esto lo veo mucho más allá de un ataque personal (...) a mí estas cosas me afectan bastante poco, vengo llorado de casa".

Carlos Mazón apunta a que Juntsy ERC "vienen hablando de Países Catalans desde hace demasiado tiempo, y mientras el PP esté en la Comunitat Valenciana y mientras haya una cosa que se llama Constitución y Estatut, no va a ocurrir, y cada vez que alguien levante una bandera diciendo 'Países Catalans', nos va a tener a nosotros enfrente, porque no somos el apéndice de nadie, no somos el hermano pequeño de unos supremacistas de nada (...) y no va a ocurrir".

Finaliza aseverando que "todo tiene un límite (...) vamos a seguir estando en frente con todas las consecuencias, lo digan como lo digan, quemen lo que quemen, me pongan boca arriba o boca abajo, aquí estamos".