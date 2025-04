El preparacionista Jorge Miñano desvela cómo pasó el apagón en su refugio para el fin del Mundo: "A mí no me ha afectado"

Miles de personas recordaron el lunes 28 de abril de 2025 el kit de supervivencia que recomendaron hace no tanto las autoridades europeas. Cuando llegó el apagón eléctrico masivo salieron en masa a comprar pilas, velas, hornillos y transistores. Para muchos ya era tarde.

"Por reírnos de los preparacionistas" decía la presentadora Susanna Griso ante una hipotética subida de precios inmediata de esos elementos.

A Jorge Miñano el corte generalizado de suministro eléctrico, vivido en la península Ibérica, no le cogió desprevenido. Ya supimos de él cuando explicó en 'Espejo Público' los preparativos que llevaba a cabo a propósito del 'boom' de los cursos de supervivencia. Las distintas situaciones acontecidas desde el año 2020, que comenzaron con la pandemia del Covid-19, han concienciado a algunos sobre catástrofes y fenómenos extremos.

Un simulacro del fin del Mundo

El hombre, preparacionista confeso, desveló todos los detalles de su refugio y cómo y con qué lo ha aprovisionado, a excepción de la localización del mismo por cuestiones de seguridad.

El gran apagón se lleva mejor si tienes todo lo necesario para que la normalidad no se vea alterada. Jorge se ha preparado para ser autosuficiente y lo confirma desde su refugio secreto: "A mí no me ha afectado. Me sirvió como preparación".

El especializado en supervivencia aparentemente está bien abastecido a juzgar por la abundancia que lucen las estanterías que tiene a su espalda en el 'búnker'.

Lejos de sentir preocupación en algún momento, como le ocurrió en mayor o menor medida a prácticamente toda la población ante la falta de información, Jorge Miñano mantuvo en todo momento la calma. De hecho ese día le ha servido de ensayo y momento de reflexión: "Pude comprobar que hacía años que no estaba escuchando la radio desde la una, que encendí la radio, hasta las diez y media, que la apagué, cuando llegó la luz a Murcia".

"Enterarte de todo por la radio como en el 23F"

El periodista Rubén Amón destacaba otro episodio trascendente de la historia de España, el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Cuando la radio fue el medio mediante el que se informó la población de forma mayoritaria. 44 años después, la radio ha estado de nuevo ahí, para recordarnos la excesiva dependencia a la electrónica.

Carmen Ro, escritora y periodista, por su parte subrayaba que el que será recordado como el 'día del gran a apagón', o 'de los transistores', ha servido para reafirmar a los medios tradicionales de información en su papel como fuente veraz, estable y fiable, de información.

