El politólogo Manuel Mostaza hace balance del curso político: "Es un cerco que se va estrechando (...) yo no sacaría mucho pecho"

Es día de balances. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, valoran este lunes el curso político, nada tranquilo, que termina, marcado por las investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción y agitado a última hora por la dimisión de la diputada popular Noelia Núñez tras falsear su currículum. Esta es ya la última semana con actividad política de relevancia programada antes de las vacaciones de agosto.

Las derrotas de este curso político han sido sonadas, como la derogación del decreto ley para fortalecer el sistema eléctrico tras el apagón, además de la imputación de Santos Cerdán. A pesar de ello, Sánchez asegura que está fuerte y determinado a acabar una legislatura que, resalta, ha conseguido buenos datos económicos y avances sociales. El politólogo Manuel Mostaza ha hecho su particular balance sobre el curso político en el plató de Espejo Público. Hace referencia a un "cerco político", un "cerco judicial", y un "cerco mediático.

"Es evidente que el Gobierno está muy tocado"

Hace unos días, Pedro Sánchez le decía a los periodistas que le acompañaban en la gira por América Latina que se siente fuerte. ¿Cuál es la sensación en el Gobierno? ¿Temían no llegar vivos al verano? ¿Quiere decir esto que hay 'legislatura para rato'? Manuel Mostaza considera que estas declaraciones de Sánchez "no se si lo dice porque se lo cree o para convencerse a si mismo de que eso es así, creo que está en una situación muy difícil". Considera Mostaza que "la mayoría que sostiene al Gobierno no solo es precaria, sino que es muy contradictoria, y si a esto se le suman los ingentes casos de corrupción que están saliendo y nada indica que vayan a dejar de salir después del verano, yo creo que lo tiene muy complicado, creo que lo hacen más por convencerse a si mismos y a sus socios, que porque lo crea de verdad". Remarca que "es evidente que el Gobierno está muy tocado".

Manuel Mostaza considera que "hay que tener en cuenta el coste" de la legislatura". "A él le sostiene una mayoría cuyo único pegamento es que no haya alternanza política y es verdad que la llave de la disolución la tiene él, yo creo que lo que hay que ver es a qué coste se está produciendo".

Acerca de los presupuestos señala que "no es que no tengamos presupuestos, es que está gobernando con unos presupuestos que aprobaron unas cortes que ya no existen, esto es inédito en Democracia, y yo creo que el constituyente no pensó que esa situación se pudiera dar. Yo creo que hay que ver cuál es el coste de mantenerte en el gobierno a cualquier precio, yo creo que ese es el gran problema de fondo".

El balance de Manuel Mostaza sobre el curso político

"Es un cerco que se va estrechando"

Preguntado sobre su particular balance del curso político, el politólogo considera "que es un cerco que se va estrechando, hay un cerco político porque su mayoría es cada vez mas débil, hay un cerco judicial porque las investigaciones están cercando ya a su circulo de confianza mas cercano, y claramente hay un cerco mediático".

Manuel Mostaza considera que "lo que hace unos meses eran bulos, fango, ultraderecha y un montón de agitadores mediáticos defendiendo al Gobierno a cualquier precio, se ha demostrado que no, que la prensa hace su trabajo, que los jueces hacen su trabajo y que la policía hace su trabajo y que está peor que es septiembre". En definitiva, Manuel Mostaza señala que "yo no sacaría mucho pecho con cómo ha ido el curso".

