Bárbara Rey habla tras ser condenada a la cárcel: "Había alguien dispuesto a ir a prisión con tal de que también fuera yo"

Bárbara Rey ha sido condenada a un año y 18 meses de prisión por un delito de alzamiento de bienes. Ha admitido su culpa y ha decidido pactar con la Fiscalía por un delito en el que estaban implicadas sus hijos, su hermana y su sobrina, tal y como informa la periodista Gema López. Con este Rey ha evitado entrar en la cárcel y ha podido reducir su condena a 2 años y el pago de 2.000 euros.

Sofía Cristo cuenta en Espejo Público que "no ha sido para tanto la cosa" y que finalmente se ha resuelto con una multa de 2.000 euros. "Parece que mi madre hubiera cometido un super delito. Mi madre al final lo que ha procurado es protegernos a todos y declararse culpable. Nosotros estamos de acuerdo con las decisiones que toma mi madre". "El término es alzamiento de bienes pero ni que nosotros fuéramos Rockefeller", mantiene. Apunta además que "no es agradable que tengas antecedentes" pero pone sobre la mesa que su madre no es una delincuente. "No creo que vaya a cometer un delito que la vaya a hacer entrar en la cárcel".

"Puse una propiedad a nombre de mi hijo y mi hijo estaba encantado"

La propia Bárbara Rey explica que hace años hubo una inspección de Hacienda con carácter retroactivo que le afectó. Ella no estaba de acuerdo con la cantidad que le pedían y su contable le recomendó ir a juicio. Añade que anteriormente había puesto una propiedad a nombre de su hijo y su hijo "estaba encantado". "Se nota que a él el dinero le gusta", añade.

Después terminó de poner las pocas cosas que tenía a nombre de familiares según le recomendaron. Aún así Hacienda toma medidas cautelares sobre las propiedades y no podía tocar nada. Van a juicio, que salió en 2018. Ahí la exculpan de lo que se le pedía y tiene que pagar una pequeña cantidad por esos últimos años. Pidió un préstamos al banco para pagar y que le levantaran las medidas cautelares.

"He llegado a este acuerdo pensando sobre todo en mi familia"

Más adelante Bárbara vendió una propiedad, pagó el crédito e hizo una gran ayuda económica a sus hijos. "Como mi hijo estaba casado y se había comprado un chalet muy antiguo le pagué la reforma de todo. Le regalé los muebles de mi casa de La Moraleja", relata. A los 10 meses recibe una demanda por alzamiento de bienes en un momento en el que está todo pagado. Los abogados no lo entendieron y pensaron que sería sobreseído pero no lo fue. Desde entonces se han celebrado varios juicios y al final por situaciones muy conflictivas lo mejor era llegar a un acuerdo. "Sobre todo lo he hecho pensando en mi familia", explica.

"Mi hijo me está acusando de lo peor en todos los sentidos"

Bárbara no quiere hablar de su hijo, que le está acusando de lo peor en todos los sentidos y eso se tendrá que demostrar. "Mi hijo vive conmigo y luego cuando yo decido alquilar la casa él va todos los veranos con su familia y siguen yendo con las llaves porque estuvo deshabitada un tiempo y luego alquilada pero podían utilizar todas las zonas comunes". Cree además que es posible que hubiera alguien que estuviera dispuesto a ir a la cárcel con tal de que ella también fuera.