Sofía Cristo cree que su madre, Barbara Rey, debería visitar a la reina Sofía en el hospital para hablar del rey Emérito

Espejo Público informaba este viernes del estado de salud de la reina Sofía. La madre del rey Felipe VI se encuentra ingresada desde el martes en la clínica Ruber International de Madrid debido a una infección urinaria.

Fuentes de la Casa Real han comunicado que está teniendo una evolución "favorable" y "rápida". Así lo ha confirmado el propio rey Felipe VI, que fue a visitar a su madre a la clínica este miércoles y aseguró que se encontraba "animada". La periodista de Espejo Público Gema López anunciaba en el programa que durante la jornada analizarían las visitas que había recibido doña Sofía en el hospital estos días, algunas de las cuales calificaba de 'exprés'.

"La visita de mi madre a la reina sería larga y en condiciones"

Ante estas palabras Sofía Cristo, también colaboradora del programa, hacía unas impactantes declaraciones para los presentes relacionadas con su madre, Bárbara Rey. "Creo que mi madre debería ir a visitarla porque sería una visita larga y en condiciones", subrayaba. Unas palabras que dejaban atónitos tanto a López como a Alonso Caparrós, también presente. Ante sus caras de asombro Sofía matizaba: "Hoy me he levantado animada, no voy a decir lo que he cenado ayer", entre risas.

Proseguía Sofía Cristo diciendo que en el caso de que su madre, Bárbara Rey, visitara a la reina doña Sofía "a lo mejor podrían hablar del Emérito". Gema López le ha respondido diciendo que con sus palabras estaba abriendo un melón que ni ella misma esperaba: "Hoy estoy tontita, no me hagáis mucho caso", respondía entonces Sofía.

Para una vez que soy seria y hablo del estado de salud abre el melón.

"Las infecciones de orina a estas edades son hipermegapeligrosas"

Además la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo ha manifestado su preocupación por el ingreso de la reina en la clínica Ruber Internacional. "Tengo que decir que yo estoy muy preocupada por la reina porque las infecciones de orina a estas edades son 'hipermegapeligrosas'", afirmaba. Sin embargo, Gema López la tranquilizaba diciendo que en este momento la dolencia de la reina ya estaba controlada y se espera a que en las próximas horas reciba el alta hospitalaria.

Después de escucharla Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha comentado sus declaraciones: "Viene cruzadita hoy Sofía, parece que viene del mismo after del que venía el otro día Gonzalo Miró", proseguía en tono de broma.