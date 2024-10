Polémica por el discurso de un influencer a "todos los novios en España": ¿Machismo o caballerosidad?

Susanna Griso consultaba a la periodista y colaboradora del programa, Carmen Ro, sobre su manera de recibir este tipo de gestos. Carmen decía que no le gustan y que le preocupa que "a las jóvenes cada vez les gusta más que le abran la puerta".

Ángel Antonio Herrera, periodista, aprovechaba para introducir un chascarrillo que causaba las risas de Gonzalo Miró: "Es peor que te la cierren".

"Ninguno lo hace"

Javier Morán, publicaba un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Comenzaba titulando: "Tres cosas que deberían hacer todos los novios en España y ninguno lo hace".

A continuación enumeraba la que, en su opinión, es su lista de 3 mandamientos amorosos:

" Invitar a tu novia a comer o a cenar ", en todas las ocasiones.

", en todas las ocasiones. Ir a recoger y llevar de vuelta a la pareja a su casa, siempre .

a la pareja a su casa, . Tener 'actos caballerosos', como dejar la chaqueta si la chica tiene frío o abrir la puerta del coche.

El joven, de 20 años de edad, acompañaba cada una de sus recomendaciones con una frase que a muchos resulta polémica: "En España vais con 50/50, y tonterías por el estilo", o "Os juro que flipo cuando hay novios que dejáis a vuestra novia ahí en medio y le decís: 'venga vuélvete a casa'".

"Critican lo que es políticamente incorrecto"

No son pocas las críticas recibidas por Javier desde que hizo público el vídeo. El joven defendía su postura y manifestaba que le han llamado antiguo o machista, "eso como poco, para empezar".

La pareja de Javier, según explica él, no le insistiría jamás en pagar su parte de la cuenta a la hora de pagar en un restaurante. Y él además añadía: "Tampoco le dejaría, porque yo pienso que cuando tu amas a una persona (...) Sé de primera mano que es mejor dar".

"A mi ella no me demuestra su amor pagándome una comida"

En opinión del joven, las mujeres tienen otra forma de demostrar su amor: "Un hombre se siente amado con el respeto y la lealtad de esa mujer, y con su cariño diario".

Iba un poco más allá el influencer asegurando que si una mujer paga la cuenta en un restaurante al hombre, ese sencillo acto "sería denigrar al hombre".

Las novias de España, las peores del mundo

Javier lo tiene claro. El joven estaría convencido que en España ya no se podría encontrar el amor de calidad, según su parecer: "Con tantos movimientos feministas y tal, se han hecho que las parejas hayan perdido todos los valores y ya ninguno sepa amar de verdad y querer a una persona".

Igual por eso su novia es italiana, como el mismo confesaba: "Tienen una cultura muy distinta del amor. (...) Ningún insulto. Tu ves a Italia y a ver cuántas mujeres pagan la cuenta".

"Me estaba escandalizando"

Mar es una joven de 27 años y, tras escuchar a Javier, directamente afirma sentirse escandalizada. En su experiencia, hombres con el perfil de Javier, esperan algo a cambio de esas supuestas invitaciones 'por amor', que no serían más que interesadas.

La chica defendía un amor ejercido "de manera equitativa", por justicia y en beneficio de la igualdad: "Ya no estamos en aquella época en la que teníamos que vivir mantenidas por nuestro marido"

Diferentes formas de amar

La réplica de Javier, no dejaba indiferente a nadie: "La forma de amar de un hombre no puede ser nunca la misma que la de una mujer porque nuestra naturaleza no es la misma".