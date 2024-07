La influencer de TikTok 'Roro Bueno', la más buscada del país tras su entrevista en Espejo Público: "Es la más codiciada de España"

La influencer Roro dedica prácticamente todos sus vídeos a su pareja Pablo. Roro solía publicar contenido mientras entrenaba, pero todo dio un giro cuando compartió su primera receta para Pablo. Al chico le apetecía pasta, por lo que a ella se le ocurrió preparar unos pappardelle con ragú de pato a la naranja, para los que hasta hizo la pasta a mano. Las de Roro no son recetas rápidas para salir del paso. Este vídeo acumuló en apenas doce horas once millones de visualizaciones. En cinco días ha pasado de 1,7 a 3 millones de seguidores. Ella tiene 22 años y es traductora, aunque su gran pasión es la cocina.

Las redes sociales se han mostrado divididas ante el contenido de Roro. Hay quienes lo ven bien, pero también hay quienes la critican por dar "una imagen de sumisión y falta de feminismo". Rocío se sentaba este miércoles en Espejo Público junto a la la presentadora Lorena García para darse a conocer realmente tal y como es.

"No soy una mujer sumisa"

La influencer explicaba que "la gente odia sin saber, sin conocerme de nada […] No soy una mujer sumisa", explicaba la influencer. Juan Soto Ivars, colaborador de Espejo Público, reaccionó a sus vídeos y publicó un artículo de opinión en el que aseguraba que "ese aspecto feliz que Roro transmite en sus vídeos escandaliza a cierto sector, tanto como su gusto por cocinar para Pablo". El punto de vista de Carolina Pulido, también colaboradora del programa, se alejaba del de su compañero: "Yo entiendo que Roro es un producto comercial, pero también hay que entender por qué las feministas estamos alerta ante este tipo de mensajes y tiene su lógica. El problema es romantizar o erotizar los cuidados". Esta diversidad de opiniones podría ser una muestra de lo que también opinan en las redes.

Rocío Bueno aseguraba que ella es feminista, "pero no del feminismo de mujeres que me gritan por la calle '¡Esclava!' y que me dicen que estoy dañando al colectivo". La influencer explica que apoya la libertad de las mujeres para hacer lo que quieran, aunque pide respeto por ella y su pasión, que es la cocina.

Gran repercusión social de la entrevista

La repercusión de la entrevista a la influencer Roro en 'Más Espejo' ha sido tremenda. Los titulares de los medios digitales no tardaban en surgir: "Roro, la influencer criticada por cocinar para su novio, muy contundente en 'Espejo Público': "No soy una mujer sumisa", "Roro, la 'influencer' atacada por cocinar para su novio Pablo: "No vivo por y para él, no soy una mujer sumisa", "Quién es Roro, la tiktoker "más codiciada de España" a la que acusan de "mujer sumisa" por cocinar para su novio".

Hasta su ya famoso novio Pablo lo dice, Roro es la chica más buscada del país, "ahora mismo es la más codiciada de España". Podría tener razón, ya que todo el mundo habla de ella.

A continuación, puedes ver uno de los últimos vídeos de Roro de TikTok en los que la influencer muestra su amor a través de la comida.