Las acusaciones a un catedrático candidato a rector: "Demuestra paternalismo más que machismo"

La Universidad de León afrontaba unas elecciones al rectorado de la institución en las que la temperatura subía notablemente por las palabras con las que uno de los candidatos se dirigía a una de sus adversarias.

Las discrepancias entre ambos respecto a un programa de prácticas laborales y empleo eran evidentes. Hasta ahí todo entraba dentro de la normalidad de cualquier proceso electoral. Pero llegado un punto, el candidato Juan José Fernández, catedrático de Derecho Privado y Empresa, elegía unas palabras para dirigirse a la también candidata Nuria González, que no eran del agrado de la catedrática de Organización de Empresas y exvicerrectora de Actividad Académica.

Alusiones e indignación

En mitad del debate, durante unos momentos en los que ambos aspirantes al rectorado habían dejado bien claras sus diferentes posturas, intercambiaban sus visiones respecto a un tema concreto. Fue durante esa discusión cuando Juan José Fernández se dirigió a Nuria González empleando los términos "señorita, hija y cariño", en sucesivas alusiones.

Desde la primera de las veces en que el catedrático se dirigía a su colega utilizando alguna de esas palabras, Nuria reaccionaba manifestando su indignación y pedía al hombre que no lo hiciera, pero después insistía con su actitud. El revuelo en la sala donde se llevaba a cabo el debate dejaba patente que las palabras del catedrático suscitaban reacciones y controversia.

Una bella palabra convertida en un insulto

La periodista y colaboradora de Espejo Público, Mariló b, se pronunciaba al respecto, considerando un menosprecio la utilización de esa palabra con ese tono y bajo ese contexto, que debiera ser de "un máximo respeto": "Aquí la palabra 'cariño', siendo tan bonita, se convierte en un insulto en voz del rector".

Alegaciones de los implicados

"Se ha sacado de contexto esa expresión"

La mañana de este viernes, el rector Juan José Fernández intervenía para explicar sus palabras: "Yo no lo hice de manera ofensiva en ningún momento, es más, en el momento en que teníamos para las conclusiones, lo primeo que hice fue pedir disculpas porque no me había dado cuenta en ese momento. Fue un gesto espontáneo".

La finalmente electa como primera mujer rectora en la Universidad de León, Nuria González también atendía a Susanna Griso para abordar lo ocurrido: "Yo lo que sentí es sorpresa, me quedé estupefacta porque estábamos en un debate tres candidatos. Entonces en un debate universitario a rector, escuchar palabras como 'señorita', como 'hija' y como 'cariño', lo que produce es sorpresa y estupefacción".