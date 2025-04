Polémica por la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral del papa Francisco: "No le gustan las misas pero está en representación de un país"

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por el papa Francisco que tendrá lugar este sábado a las 10.00 horas ha salido a debate en el plató de Espejo Público. Está previsto que el funeral reúna a 170 representaciones oficiales de países y gobiernos de todo el mundo que asistirán a lo que casi se presenta como funeral de Estado.

En nombre de la delegación española estarán presentes las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, invitado por el Ejecutivo. Se espera también que acudan los reyes don Felipe y doña Letizia.

"Que Pedro Sánchez no acuda al funeral es un error protocolario"

En 2005 al funeral del papa Juan Pablo II asistieron el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Ángel Moratinos ministro entonces de Asuntos Exteriores y Paco Vázquez como presidente de la FEMP.

Desde Moncloa han comunicado que la ausencia de Pedro Sánchez se debe a cuestiones personales. Paco Vázquez lo califica de "un error protocolario" porque se trata de un funeral al que van a asistir los jefes de Estado y presidentes del Gobierno de todo el mundo.

El periodista Javier Caraballo cree que si Sánchez no acude al funeral del Papa Francisco es porque le tiene alergia a los actos públicos "desde lo que le pasó en Paiporta", en referencia a las críticas y gestos de hostilidad que recibió en su visita a la localidad de la comunidad valenciana tras la DANA. "A Sánchez no le gustan las misas pero está en representación de un país y lo que le guste o no le guste es lo de menos. Aquí no se siente cómodo porque no es el protagonista y ni es el niño en el bautizo y ni el muerto en el entierro", añade.

"A mí tampoco me gustan las misas pero no soy el presidente del Gobierno"

Toni Bolaños, periodista y colaborador de Espejo Público, asegura que "es un error no asistir al funeral" aunque mantiene que el líder del Ejecutivo no han tenido una relación con el papa Francisco. "Me sorprende, entiendo que no le gusten las misas, a mí tampoco pero no soy el presidente del Gobierno. La labor social de la Iglesia es muy importante y la defensa que ha hecho el papa Francisco me gustaría que todos los católicos la hicieran".

Por su parte, la periodista Cruz Sánchez de Lara, señala que es "un error" no asistir al funeral pero pone sobre la mesa que a Sánchez nunca se le ha visto en ninguna ceremonia con misa. "Ha despertado en los corrillos de la prensa el comentario de que nunca se le ha visto en una misa".

Los líderes políticos mundiales que sí asistirán al funeral del Papa

Entre los líderes que asistirán al funeral también están el presidente de EEUU Donald Trump, a pesar de las críticas que recibió de Francisco por su política migratoria, y el argentino Javier Milei, quien en el pasado llegó a insultar al Papa. También se espera la presencia de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador) y Emmanuel Macron (Francia).

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.