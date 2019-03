"No podemos enfrentarnos a que haya cura y no nos la den"

María del Carmen y José Antonio sufren la enfermedad que cura el fármaco Sovaldi, la hepatitis C. A José Antonio le diagnosticaron la enfermedad hace 11 meses. Y a ella hace cuatro. Él tenía probabilidades porque le habían dicho que tenía el virus dormido, se notaba cansado y con mucha fatiga y el médico se lo detectó en una analítica. Ella poco después empezó a sentir fatiga y una analítica confirmó sus temores. "Si cuando nos diagnosticaron la enfermedad nos dicen que no tenemos una medicación que nos cure, tendríamos que adaptarnos psicológicamente a lo que hay. Pero es que hay una medicación que nos cura y que no nos la dan y psicológicamente no podemos enfrentarnos a eso porque nos hunde", asegura.

Florencio es otro de los enfermos de hepatitis C que denuncia sentirse "en el corredor de la muerte". A sus 52 años, Florencio asegura que "el médico tiene solicitado para mí el medicamento y no me lo dan. He estado cotizando toda la vida y me da miedo no ver crecer a mi hijo".