Pilar Vidal, sobre la presunta ruptura inminente de Sergio Ramos y Pilar Rubio: "Si hay ruptura es por terceras personas"

En los últimos meses los rumores de crisis en el matrimonio formado por Pilar Rubio y Sergio Ramos se han avivado. Tal y como asegura la colaboradora de Espejo Público pilar Vidal a Pilar nunca le gustó la idea de irse a vivir a Sevilla siguiendo a su marido. Allí el futbolista tendría a sus amigos de juventud y muchas más posibilidades de salir sin su mujer a pasarlo bien. Eso, sumado a que la presentadora prefiere vivir en Madrid cerca de sus padres habría provocado roces en la relación.

Algunos medios ponen incluso fecha de caducidad a la ruptura y aseguran que ambos lo harán público después de las navidades para pasar esta etapa con sus hijos sin interferencias.

Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Pilar nunca se adaptó a la vida fuera de Madrid. La presentadora cuenta con un avión privado y cuando vivía en París viajara hasta 4 veces a la semana a la capital. Ahora tampoco coge el AVE y se traslada desde Sevilla hasta Madrid en su jet.

"La pareja se esconde y hay nerviosismo en el entorno"

Pablo González, periodista afincado en Sevillano, cree que es muy difícil hacer guardia en el entorno de Sergio Ramos y cree que eso es debido a que la pareja esconde algo. Detecta cierto nerviosismo en la pareja y señala que, de no existir este hermetismo, se les podría haber captado cogidos de la mano paseando. Otras voces del entorno señalan el difícil momento que atraviesa el club de Sergio Ramos y no quieren que un acontecimiento personal se una al deportivo y la afición crea que su separación es la razón por la que no rinde en el terreno de juego.

Añade Pilar Vidal que primero se tendría que anunciar una ruptura si es que la hay y después los motivos "Si en esta pareja si hay ruptura oficial es por terceras personas y ya hay quien pone nombre y apellidos a esa tercera persona en discordia", mantiene.