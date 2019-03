La pequeña Ruth: "Si papito muere, mejor"

21 de Octubre de 2011 durante la primera declaración de José Bretón en sala el juez le formula una pregunta contundente: "¿Es usted estricto con la educación de sus hijos?". La pregunta no es casual. El juez sabe que Bretón no quiere a sus hijos. Y lo sabe porque Ruth Ortiz así lo había declarado: "No quería tener hijos, y me dijo: tú puedes tener los que quieras, pero son para tí".

Por eso, el juez Rodríguez Laín pide que le hagan un análisis psicológico. Quiere saber lo que realmente piensa de sus hijos. Y el resultado es clarificador: Acepta de buen grado a la niña porque es más tranquila, pero no le sienta bien que Ruth se vuelva a quedar embarazada, y sobre todo, saber que es un niño porque dice que "ellos son más revoltosos", dice el informe.

Ruth Ortiz confiesa que los niños le tienen miedo, que es demasiado estricto con ellos. La madre de los pequeños le cuenta al juez que cuando el pequeño Jose no quería comer, Bretón se alteraba mucho, incluso le daba un golpe en la boca, aunque deja claro que no les pegaba.

Pero el juez tiene demasiadas sospechas. Todo apunta a que Bretón maltrataba a sus hijos. Sospechas que se van confirmando con la declaración de un testigo. "Un mes antes de separarse quedamos con Ruth y José y él, sin venir a cuento, le soltó un bofetón al pequeño. No lloró ni nada, parecía acostumbrado", relata. Pero hay más testigos de esos malos tratos, la abuela materna de los niños, Obdulia, le confesó al juez que Bretón pegaba a sus hijos delante de ella, pero no se atrevía a hacerlo delante de Ruth.

Pero sin duda, la confesión más clara es la de la pequeña Ruth a su madre días antes de la desaparición: "Si papito se muere, mejor". Por todos estos episodios, el juez imputa a José Bretón de un nuevo delito: malos tratos hacia sus hijos.