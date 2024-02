Un paparazzi revela los hábitos de Íñigo Onieva tras casarse con Tamara Falcó: "Íñigo va muchísimo por su casa de soltero y duerme allí"

Espejo Público ha hablado sobre la relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Señala la periodista Gema López que en las últimas semanas ha habido rumores de crisis porque la pareja no estaba tan bien como se le veía. "Algunos titulares destacan que ella habría decidido tragar y habrían estado al borde de la separación". Un extremo que la hija de Isabel Preysler ha negado tajantemente.

El paparazzi conocido como Raúl 'Aplausito' señalaba en el programa que hacer guardias para sacar fotos a Tamara es muy difícil porque su casa es un búnker. "Otra cosa es que uses prismáticos para mirar por encima", añadía. En sus declaraciones Tamara Falcó hablaba de cierto acoso de la prensa, a lo que Gema López respondía que la palabra acoso no se puede usar con esa frivolidad con cualquier tema. Destaca además que a lo largo de los años Tamara ha hecho decenas de portadas de las revistas del corazón hablando de su vida y que con ese comportamiento es difícil "que llegues a tu casa y nadie te siga". "Quien ya no quiere salir en prensa se lo puede permitir", concluía Gema.

"En el vídeo se veía a Íñigo en actitud muy íntima con unas chicas"

El paparazzi cuenta que en un momento del pasado Tamara le pidió un favor por un material que había grabado a Íñigo en la discoteca donde él trabajaba. Ella estaba en proceso de separación y le pidió que le hiciera llegar ese vídeo. Antes estuvo hablando con ella y esos titulares al final salieron en una revista. Señala el fotógrafo que en los vídeos se veía a Íñigo con otras chicas en una actitud muy íntima.

Raúl 'Aplausito' ha hecho varias guardias a la pareja. Cuenta que en múltiples ocasiones en vez de ir a su casa Tamara se aloja en la de su madre. "Esta chica hay veces que duerme en casa de su madre o en la suya. También Íñigo pasa muchas veces por su casa de soltero y se queda allí a pernoctar. Si yo me caso yo dejo mi casa de soltero y no la mantengo", añadía.