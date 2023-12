La influencer Carolina Moura revela que Íñigo Onieva le mandaba mensajes estando con Tamara Falcó: "Me había escrito un montón de veces"

La creadora de contenido Carolina Moura ha contado en una entrevista que Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, le escribía mensajea a través de las redes sociales estando ya en relaciones con la hija de Isabel Preysler. Cuenta la joven que en el momento en que el empresario le mandaba los mensajes ella ni si quiera sabía quién era él ni su mediática esposa. Fue su madre quien le puso al corriente y ella comenzó a investigar. "Le busqué por curiosidad y vi que ese tío me había escrito un montón de veces", confiesa.

Gema López, periodista y colaboradora de Espejo Público, señala que es normal que la joven no supiera quienes eran Íñigo Onieva y Tamara Falcó porque no sigue este tipo de prensa. "Pienso que Íñigo si lo sacas de su contexto pasaría desapercibido, eso le pasa a muchos famosos que no son tan guapos pero cuando se hacen famosos se vuelven atractivos", mantenía López.

"Tamara ha comprado ese pasado y le perdona"

Luis Pliego, director de la revista Lecturas, que es una práctica muy extendida entre hombres famosos muy conocidos que usan las redes sociales para ligar así.

Por su parte, la comunicadora Beatriz Miranda apunta: "No digo que ella sea consentidora de infidelidades pero compra ese pasado y lo perdona". "Yo creo que al casarse con él asume ese riesgo y al ser una persona super católica se refugia en ese perdón que ejerció por mediación del mismo cura que intervino en la boda de Juan Ortega", mantenía.