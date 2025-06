La emoción de Raquel Revuelta en la boda de su hija Claudia: "Desde que me he despertado estoy con las lagrimitas"

Raquel Revuelta vivió este sábado uno de los días más felices de su vida en la boda de su hija, Claudia Jiménez, con Vicente Benítez en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Zahara de los Atunes.

Claudia Jiménez y Vicente Benítez tras su boda | Gtres

Después de meses esperando ese momento y ayudando en todo lo que ha podido a su hija, la que fuera Miss España disfrutó al máximo del gran evento.

Tras la ceremonia, la modelo atendió a los medios y confesó que "desde que me he despertado estoy con las lagrimitas". Mientras comentaba que todos los momentos habían sido "súper emocionantes", Raquel no paró de abrazar a los invitados, entre los que se encontraban Fiona Ferrer, María José Suárez o Eva Pedraza.

Eva Pedraza y Raquel Revuelta | Gtres

El abrazo entre Raquel Revuelta y María José Suárez | Gtres

Además, sobre la boda aseguró que fue "súper emocionante y emotiva, preciosa, no sé cómo explicarlo", comentaba visiblemente emocionada al ver a su hija disfrutar del día más importante de su vida.

Raquel lució para la ocasión un diseño de tres piezas, de la firma Zambonino, con el que derrochó elegancia: formado por un pantalón de caída fluida, body con escote halter y blazer con maxi solapas en color teja.