El líder del PP, Pablo Casado, no entiende que Pedro Sánchez ponga en duda los datos de Covid que registra Madrid. Cree que "Sánchez ha maltratado a Madrid". "Quiere subir los impuestos por ley, ha decretado un estado de alarma en Madrid, ha arremetido contra el hospital IFEMA y el Zendal y está en contra de la libertad educativa", mantiene.

Mantiene Casado que no ha podido ser más generoso con Ciudadanos desde hace años porque pensaba que si el centroderecha iba separado iba a ganar Sánchez. Señala que lo intentó con España Suma, lo intentó en noviembre y con Arrimadas le he ofrecido todo "pero ellos querían romper con nosotros y pactar todo con Sánchez y romper un Gobierno como el de Murcia que iba muy bien". Cree que "los votantes de Ciudadanos no querían que la dirección del partido eligiera a Sánchez".

"Los ataques que ha sufrido Vox son intolerables"

No cree que se haya mostrado equidistante tras el ataque al mitin de Vox en Vallecas. "Nuca entro en ataques personales a mis adversarios políticos, no lo hago con la izquierda como para hacerlo con la derecha. Los ataques que ha sufrido Vox son intolerables. Ir a dar un mitin a Vallecas no es instigar nada. Hay violentos que atacan a un partido democrático pacífico", mantiene.

Asegura Casado que la introducción de Toni Canto (ex de Ciudadanos) en la lista de Ayuso no ha incumplido la ley. Cree que "Toni Cantó ha dejado claro que a todas las personas que no quieren que gobierne Sánchez les parece que es imprescindible que haya una alternativa fuerte en el PP". Apunta que "Ayuso ha actuado de forma impecable en el nombramiento de Cantó y no tiene que desviar el foco de lo importante".

Puedes volver a ver la entrevista completa a Pablo Casado en Atresplayer.