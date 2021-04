Santiago Abascal, tras los incidentes en el acto de Vox en Vallecas, carga contra Pablo Iglesias: "Es un criminal y un mentiroso patológico"

"El vicepresidente en la sombra es un auténtico criminal, un mentiroso patológico. Es una persona que hace afirmaciones absolutamente fuera de la realidad en cuanto a que Vox defiende el terrorismo. Aquí quien ha incorporado a ETA y a Batasuna a la dirección del Estado ha sido él" ha afirmado Santiago Abascal, líder de Vox.

"Quién ha estado en las cuevas de la mafia Etarra que ha asesinado a tantos españoles ha sido Pablo Iglesias. Quien simpatiza con las narco dictaduras es Pablo Iglesias" ha asegurado en el programa Espejo Público, Santiago Abascal. "Lo que le ocurre a Pablo Iglesias es que nadie va a interrumpir sus actos pero cuando camina tranquilamente por la calle hay ciudadanos que le muestran su desacuerdo con muchas cosas.

Para el líder de Vox, el partido de Pablo Iglesias está detrás de los disturbios en Vallecas. "Quien está animando a la violencia como hizo ayer Podemos a la misma vez quiera protagonizar el victimismo".

Falta de medidas

Santiago Abascal ha cargado contra el ministro del Interior: "El ministro Marlaska es directamente responsable de todas las agresiones que se produjeron ayer. Ayer volaron adoquines y botellas. Nadie de Vox ha agredido a nadie, ningún otro partido en España vive este tipo de ataques".

Para el líder de Vox el dispositivo no funcionó correctamente. "Montó un dispositivo policial gigantesco, incluso con un helicóptero pero que no se usó como es debido y que no impidió que fuésemos acosados, que fuésemos increpados a muy poca distancia. Solo a 18 metros de distancia".

Santiago Abascal ha recordado otro mitin de Vox que tuvo lugar en Sevilla. "Tenga en cuenta que hace un par de semanas Vox convocó una rueda de prensa en una plaza de Sevilla y el Ministro de Interior a través de la Delegación del Gobierno de Andalucía cortó todos los accesos a la plaza para impedir, incluso, que los vecinos pudieran acercarse a escuchar la rueda de prensa".

"Allí no entró nadie, es decir, tienen capacidad de hacer cosas como esa que es lo que ayer tenían que haber hecho para impedir el paso de todos aquellos que perpetrados con botellas, con adoquines y con palos trataban de impedir el mitin de Vox" ha denunciado Santiago Abascal en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias.