Pablo Casado: "Es muy grave que Pedro Sánchez no sea capaz de cesar a un ministro como Alberto Garzón"

El líder del PP, Pablo Casado, acaba de dar por superado el Covid-19 después de que él, su mujer y sus hijas hayan pasado por la enfermedad. Cuenta que empezó su mujer, luego cayeron los niños casi asintomáticos y el último en contagiarse fue él. Han estado todas las Navidades en casa y para los niños han sido las mejores Navidades de su vida ya que sus padres han podido estar con ellos. Lamenta la muerte de todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus Considera que la pandemia no se puede 'gripalizar' y aboga por un criterio único en España para combatir la sexta ola de contagios.

Cree Casado que es muy grave que Pedro Sánchez no sea capaz de cesar a un ministro como Alberto Garzón tras sus declaraciones sobre la producción de carne en España. "Lo cesas o suprimes un ministerio que no vale para nada pero Sánchez es el presidente de un Gobierno dividido que no manda". En relación a la carne asegura que España tiene la mejor carne del mundo. "España tiene la segunda longevidad más larga del mundo después de Japón, por qué viene un ministro a decir que tenemos que cambiar la dieta". Como palentino con padre leonés con familia en distintas provincias de la comunidad autónoma reivindica que en Castilla y León el sector ganadero y agrícola se siente muy maltratado por este Gobierno. "Que Sánchez anuncie una campaña para reivindicar que la carne española es la mejor del mundo", sostiene.

Cree que la regulación española en las macrogranjas es muy exigentes y además depende del ministro Garzón. Asegura que existen estándares de calidad y respeto a los animales que les hacen poder exportar "carne de grandísima calidad".

Se muestra orgulloso de cómo gobiernan sus presidente autonómicos y alcaldes y señala que la dirección nacional les va a apoyar. Mantiene Casado que su función no es decidir quién va a ser el presidente del PP en determinadas comunidades habiendo un congreso provincial y afirma que eso lo tienen que elegir los militantes. "El PP ha tenido en los últimos meses más de 50 congresos", añade. Cree que el PSOE no tiene modelos de gestión y le enorgullece que se valore positivamente la gestión del PP en comunidades como Castilla y León y Madrid.

