¿Es normal que un juez tome declaración en Moncloa? Los magistrados Martín Pallín y Villegas opinan de la declaración del ministro Bolaños

Cita este miércoles en Moncloa. El mismo día en que se cumple un año del caso Begoña, el juez Peinado acude a la sede de la Presidencia del Gobierno para interrogar al ministro Félix Bolaños con el fin de saber en qué condiciones se contrató a la asesora que acabó trabajando para Begoña Gómez. El caso parte de una denuncia del sindicato Manos Limpias, al que luego se unieron otras organizaciones.

Los requerimientos de Peinado

El magistrado intentó en un primer momento tomar declaración a Bolaños en el Ministerio de Justicia, pero finalmente ha acabado accediendo a hacerlo en la sede presidencial, pero con varios requerimientos: agilidad en la entrada al complejo de la Moncloa y una lista de necesidades técnicas en el que se incluyen tres portátiles, siete micrófonos, dos altavoces, dos cámaras de vídeo y dos rúters de 5G.

Pero, ¿es normal que un juez preste declaración en Moncloa? Activamos la 'Mesa de Justicia' en 'Espejo Público' para conocer la opinión de dos expertos.

La "normalidad" en la toma de declaración en Moncloa

El exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín considera que la investigación que está llevando a cabo el juez instructor es "errática", una opinión que, asegura, "comparten muchos". "Realmente, desde 1882, es la primera vez que un juez entra dos veces en el Palacio de la Presidencia del Gobierno, es algo inédito en los anales de este país", asevera.

"Un hecho extraño"

Para Martín Pallín también es un hecho extraño que el magistrado Peinado se quejara de que los vigilantes de seguridad retuvieron su coche "un tiempo superior al necesario" con el consiguiente riesgo para la integridad física: "estaba rodeado de policías por todos los lados". También ha comentado la logística y los medios con los que se traslada de los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid a la Moncloa. "¿Por qué no lleva la logística que tiene? Tiene logística, pero está utilizando un aparato del Estado. Lo ha exigidos él", insiste.

"La cuestión es atacar"

Por su parte, Jesús Villegas, se ha mostrado "horrorizado" por las declaraciones de Martín Pallín. "Se puede criticar a un juez, faltaría más, pero criticarlo sin motivo, insultarlo o desacreditarlo...", afirma el magistrado y secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. En cuanto al despliegue tecnológico pedido por el juez Peinado, Villegas invita a visitar su despacho y el juzgado en el que trabaja: "tengo tres pantallas de ordenador, tenemos sistemas de videoconferencia, sistemas de grabación, varios ordenadores. Los jugados están informatizados", detalla.

Considera que "la cuestión es atacar" y añade que "de la misma forma que un cirujano necesita su bisturí y todo eso equipo, nosotros necesitamos el propio de una justicia informatizada del siglo XXI". "Criticar porque pida medios técnicos es penoso, es simplemente ganas de desacreditarlo. Me parece lamentable", insiste.

A su turno, Martín Pallín ha querido dejar claro que "no he insultado a nadie". También ha aclarado que su crítica respecto a los medios, se refería al coche oficial del Estado y no a los medios tecnológicos necesarios para la toma de declaración.

¿Se podía haber evitado esta segunda visita a Moncloa del juez Peinado?

Según defiende el magistrado Villegas, "declarar por escrito sería un privilegio a favor de alguien", una posibilidad que precisamente el ministro Bolaños reclamó y que finalmente fue rechazada. "Solamente puede ser cuando es muy justificado. Si en ese momento ese señor no era ministro, pues no tiene ese derecho. No podemos consagrar privilegios porque sean personas importantes o famosas", explica.

