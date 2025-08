Andrea Valero, Miss Universo España 2025: "Aún estoy asimilándolo todo, no me ha dado tiempo a pensar lo que viene"

Andrea Valero es una joven gallega de 28 años que se ha convertido en la mujer más bella de nuestro país, recibiendo el título de Miss Universo España 2025.

"No me ha dado tiempo a pensar lo que viene", nos cuenta, "aún estoy asimilándolo todo". La corona se ha convertido en un complemento más de Andrea que asegura que, aunque pesa, no quiere quitársela ni un segundo.

La joven tiene una empresa de viajes y experiencias de lujo en Dubai, un negocio que le ha permitido ganar experiencia y sentido común.

Ahora, Andrea tendrá que defender a España en el certamen internacional, un sueño por cumplir que cada vez está más cerca. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!