Nacho Gay: "Isabel Preysler ya no quiere ser la mujer perfecta, se ha reconciliado consigo misma y nos está mostrando quién es"

Nacho Gay, colaborador de Espejo Público y director de Vanitatis, ve a una Isabel Preysler liberada en diferencia a la que veíamos hace unos años. "Ya no quiere ser la mujer perfecta, ella se ha reconciliado consigo misma y a los 72 años nos está mostrando quién es realmente", considera. Mantiene además que prueba de ello son las entrevistas que está concediendo últimamente, su documental y esa imagen de mujer vulnerable que deja ver.

Gay no cree que Isabel le guarde rencor a Mario Vargas LLosa por la ruptura, sino por lo que pasó después y porque por primera vez en su vida vio amenazada su imagen pública en los medios de comunicación y esa estrategia de abrirse es una respuesta a todo esto.

"La ruptura fue por los celos de él, porque era insoportable"

Susanna Griso considera que en este caso Isabel cuenta el motivo de la ruptura y dice que ha sido por celos de él, porque era insoportable y al entorno de él le molesta muchísimo y es cuando sus hijos empiezan a intoxicar el ambiente. "El hijo empieza a decir que no han sido celos, que han sido otras cosas y que a él no le gustaba que ella llevara una vida frívola cuando él era feliz al lado de Isabel y era el primero que se apuntaba a todas las fiestas ni tuvo ningún reparo en salir en reportajes", mantiene la presentadora. "¿Por qué tienes que negar una evidencia? si tu padre es un señor celoso, heteropatriarcal de la vieja escuela que no puede soportar que una mujer le deje, acéptalo", añadía.

Cuenta además Susanna Griso que en una ocasión la mujer de Mario Vargas Llosa, Patricia, aceptó que él en un crucero se enamorara de otra mujer. Bajó del crucero se fue con otra y a los meses regresó a su casa, relata.