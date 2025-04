Koldo, en exclusiva para Espejo Público, sobre la comparecencia de su exmujer: "Hay que dejar aparte a las familias"

Jessica Fernández, periodista de 'Espejo Público' ha vuelto a entrevistar en exclusiva a Koldo García. En esta ocasión, el investigado en el caso de supuestos cobros de comisiones, ha abordado el asunto de las exparejas de José Luis Ábalos, colocadas a dedo en puestos de empresas públicas. El exasesor de Ábalos explica qué opina de la imagen de su mujer oculta con pañuelo y gafas de sol en el Senado en la comisión de investigación correspondiente.

Parece que las mujeres del caso Koldo tratan de ocultar su identidad del mismo modo. Jéssica, la expareja del exministro a su llegada al Supremo en febrero y ayer mismo la exmujer del propio Koldo en el Senado. Varios parlamentarios se lo afearon. Además Koldo García pide que se deje aparte a la familias de los implicados. En esa conversación Koldo se refiere a Claudia y Jéssica, las dos jóvenes relacionadas con Ábalos contratadas en empresas pública y niega haber intervenido en su contratación.

A continuación les mostramos lo que Koldo García le dice textualmente en exclusiva a Jessica Fernández justo sobre ese informe de la UCO que desvela sus presuntas artimañas y sobre el rescate de Air Europa en el que habría participado Ábalos.

"Habrá que ver todos los mensaje, desde el principio hasta el final, hay miles de lagunas, las cuales hay que aclararlas. Yo no sé si mandé el currículum, no mandé el currículum... yo creo que no.. pero no recuerdo. Repito, porque no tengo la información para poderla contrastar. Que igual lo que hice es que había un puesto vacío y dije oye mandad allí que allí necesitan gente".

Los mensajes del Caso Koldo

Se siguen conociendo nuevos detalles de ese último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. 'Ineco', una de las empresas públicas que contrató a la mujer relacionada con José Luis Ábalos, defiende que siguieron el proceso habitual de contratación.

En 2020. El Gobierno estudia el rescate a Air Europa. Y varios miembros de la trama actúan para que esa operación salga adelante. El mensaje de Koldo dice: "Puedes llamar a Hidalgo que nadie le dice nada? y Ábalos responde: "Me dijeron que lo llamaban esta mañana".

Hidalgo es el exconsejero delegado de Air Europa. Que hablaba con Aldama y a la vez con Begoña Gómez. Aldama le decía a Koldo: "Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". Las llamadas son constantes. Las presiones también. Hidalgo le dijo: "Yo me encargo de hablar con el resto de ministros, sacamos esa mierda adelante. Y luego callarás muchas bocas , pero eso a su debido tiempo, estoy contigo a tu lado"

Aldama habla de ministros. En plural. Aunque lo que evidencia la UCO es que Ábalos sí que actúo para dar luz verde al rescate. Por ello, como presunta compensación económica, se habría beneficiado de este chalet en Marbella con vistas al mar, 6 habitaciones, 5 baños. Todo por 10.000 euros que pagó la mujer de Koldo.

El entorno de Koldo también se habría hecho cargo de algunas mensualidades del apartamento de Jéssica, la expareja de Ábalos. Jéssica le escribe a Koldo: "Hola Koldo, a ver que estoy de prácticas, yo prefiero ese, no quiero mirar otro". Además, el exasesor habría actuado por orden de Ábalos para que Jéssica y Claudia, otra mujer con la que Ábalos mantenía una relación, consiguieran trabajo en empresas públicas. Koldo le dijo a Ábalos: "jefe, está trabajando ya que lo sepas". Ábalos respondió: "Lo sé hizo la formación la semana pasada pero aun no cobra y se queja por las Navidades". Claudia se quejaba de las vacaciones. Jéssica de que no disfrutaba de las tarjetas de comida.

Hoy, Ineco, la empresa en la que trabajaba Jéssica ha comunicado al Supremo que su contratación siguió el proceso habitual y que el lugar de trabajo lo comunicaba Adif, aunque la UCO constata que Jéssica nunca fue a trabajar.

