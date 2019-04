Nacho Abad estalla en Espejo Público contra el 'manspreading': "Soy machista porque mido 1´90, no entro en el avión y abro las piernas"

El Ayuntamiento de Madrid colocará nuevas señalizaciones en metros y autobuses para que los hombres no se 'espatarren' en los asientos y molesten a sus compañeros de viaje. Se trata de la corriente contra el 'manspreading'. Una iniciativa liderada por Alejandra de la Fuente. "Muchos hombres no son conscientes de lo que están haciendo. No queremos ocupar el espacio de otra persona, sino que nos dejen ocupar el nuestro", asegura.

"Yo en mi casa friego los platos y cocino y si no, que le pregunten a mi mujer"

Ante los comentarios de esta activista el periodista de Espejo Público Nacho Abad ha respondido que según su tesis él es machista porque no le entran las piernas en los asientos de los aviones y se ve obligado a abrir las rodillas."Ahora resulta que abrir las piernas es machista o son machistas quienes diseñan los aviones. La mujer que tenga al lado en un avión si sigue vuestra teoría me va a llamar machista cuando yo en mi casa friego los platos y cocino y si no que se lo pregunten a mi mujer que está aquí", espetaba el periodista.