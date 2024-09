La modelo Nieves Álvarez: "No me da miedo la menopausia, tengo mis 'arruguillas' pero es normal"

Marta Robles y Nieves Álvarez han charlado sobre la menopausia. La periodista ve este ciclo vital como una liberación por un lado pero apunta a que tiene otros inconvenientes como los problemas de huesos y más riesgo de infarto. Muchas personas piensan que llegar a la menopausia es hacerse viejísimo.

Nunca pensó que a los 50 años iba a estar desfilando en una pasarela. Recuerda que en los años 90 no podía imaginar que después de 30 años seguiría desfilando todavía en la alta costura. Cree que el envejecimiento y más concretamente la menopausia sigue siendo un tema prohibido. "Sigue dando cosa hablar de ello", mantiene.

Nieves Álvarez ha creado una línea de cremas para tratar los primeros signos del envejecimiento. Ella misma asegura que prefiere tener una cara que tenga arrugas y poder sonríe al gesticular. "Yo no quiero ser una momia", señalaba.

"Me hacen muchas bromas diciéndome que seguro que estaré menopáusica"

Cree que muchas veces cuando las mujeres empiezan a tener la menopausia la sociedad comienza a verlas como ancianas sin posibilidad de hacer cosas. "Ahora entramos en la época de las bromas. Cuando cumples 50 años te dicen que seguro que estás menopáusica", apunta. Añade Marta Robles que a lo largo de la vida a las mujeres siempre se le hacen ese tipo de comentarios, primero con la menstruación y luego con la menopausia. "Nos tratan todo el día como si fuéramos una hormona", apunta.

"Me llamaron para hacer un anuncio de compresas para pérdidas de orina y dudé"

A Marta Robles hace unos años la llamaron para hacer un spot de compresas de pérdidas de orina. Dudó, pero finalmente participó en el spot. Reconoce que está en contra del uso de estas compresas porque cree que hay que trabajar el suelo pélvico. "Hice el anuncio pero luego me enfadaba porque quería que me sacaran guapísima no fuera que la gente pensara que estaba vieja", bromea.

Nieves Álvarez afirma que en el proceso de envejecimiento cuanto más compartamos y hagamos las cosas naturales va a ser mejor para todas. Cuenta Susanna Griso que sabe de "una conocida" que iba con tampones en el bolso y los dejaba caer para dar a entender que no le había llegado la menopausia. Un ejemplo de que no todas las mujeres llevan igual de bien esta etapa de la vida.