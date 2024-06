Marta Sánchez: "Como estoy ahora es mi mejor versión pero si pudiera elegir sin menopausia"

Marta Sánchez se sube al escenario el próximo 19 de junio acompañada por un piano y por su inigualable voz en el Teatro Albéniz de Madrid. Con casi 40 años de trayectoria musical a sus espaldas, la artista siempre es rostro habitual de las campañas benéficas contra el cáncer. Una enfermedad con la que está muy involucrada tras la muerte de su hermana. Amante de los retos, Marta se atrevió incluso a poner letra al himno de España. La cantante es una de las famosas patrias a la que mejor le sienta el paso del tiempo y una habitual de los posados.

Reconocida como coqueta confiesa que le gusta "celebrar años pero no arrugas". "Cada año sale una arruga nueva pero las trata y se mima. Dentro de lo que cabe me veo bien, me cuido mucho".

Si mira al pasado siente que hoy en día conoce mucho más su instrumento: la voz. "Controlo mucho más y la domino mejor". De la época de sus inicios queda "esa chiquilla soñadora, naif y confiada" que ha sido siempre. "Para mi desgracia soy confiada. Estoy muy bien rodeada ahora. Después de tantos años he sabido quedarme con lo que tenía que quedarme y poco a poco voy mejor", afirma.

"Lo que más echo de menos es no poder abrazar a mi padre y a mi hermana"

Lo que más echa de menos de la época de su juventud es a su familia. No poder abrazar a su padre y a su hermana. Recuerda mucho los veraneos en Sanxenxo o estar un poco más con sus amigas. De su hermana se acuerda todos los días. Admira mucho cómo llevó su enfermedad "con esa educación y ese saber estar". "Algo tengo que chupar de toda esa enseñanza", señala. Cree que hoy su hermana estaría muy orgullosa de ella por lo que ha trabajado día a día.

La faceta de la 'Marta Madre'

La mejor herencia que cree que le puede dejar a su hija es la de compartir esos valores que le enseñaron a ella. Ve a su hija una mujer luchadora que no descansará hasta cumplir sus sueños.

"Mi hija es una Leo del 1 de agosto con un carácter muy fuerte. Ella tiene un instinto muy fuerte. Tiene unos padres con bastante carácter fuerte y los dos tenemos genes de artista. Ella también lo ha sacado en su ADN, tiene esa parte de creatividad y tiene muy buen gusto para hacer artes gráficas y diseño. Actualmente estudia en el IED (Instituto Español de Diseño). Estoy segura de que va a hacer algo increíble porque es una niña con un talento especial. Aunque le encante la música sospecho que esa no va a ser su elección", señala.

Cree que cuando tu padre ha sido una persona destacada "llevas siempre una mochila de comparación". No cree que por ser una persona conocida vayas a asegurarle un futuro a tu hija. "Al fin y al cabo es tu valía y tu talento lo que te lleva a triunfar, no los contactos", defiende.

La faceta de la 'Marta icono y cantante'

Cuando era más joven decía en las entrevistas que necesitaba ser rubia. Eso y que odiaba que, por serlo, la confundieran con Madonna cuando paseaba por Nueva York. Recuerda que en aquella época tenía un loft alquilado en Nueva York y allí la gente la paraba a menudo.

Lleva tanto tiempo encima de los escenarios que cree que ha podido ser un icono de inspiración para otras artistas. "Esto es recíproco, todas copiamos a todas e inspiramos a todas", mantiene.

Así es la 'Marta Mujer'

Le parece una hipocresía "lavar la menopausia como algo bello". Cree que es una época de la vida que hay que aceptar y sobrellevar como mejor puedas o quieras. "Decir que es una época fantástica es una hipocresía porque a las mujeres no nos gusta nada y se pierde más que se gana", afirma.

"No tiene nada que ver las consecuencias de una menopausia con el crecimiento personal", añade. Ahora es cuando más relajada se siente en las relaciones, después de la experiencia de muchas décadas sabe muy bien lo que quiere y lo que no quiere. "Tengo la suerte de haber conocido a una persona maravillosa. Me gustaría coger de todas las décadas lo mejor, como estoy ahora pero si pudiera elegir sin menopausia".

Sobre el feminismo, cree que en los últimos años se ha exagerado y se ha justificado de una manera injusta hacia los hombres esa feminidad. "Creo que es demasiado extremista algunas ideologías feministas de grupos de mujeres en España. Se ha llevado a un extremo donde las mujeres perdemos cosas por ese feminismo radical", explica. No le gusta que en algunos tipos de feminismo se descarta al hombre en algunos aspectos y "así ellos toman algunas decisiones que no nos benefician para nada".