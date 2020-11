Ábalos, sobre la lucha contra el coronavirus: "El estado de alarma podría permitir el cierre domiciliario por comunidades"

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, afirma que siempre se dijo que no habría una vacuna, sino varias, y los plazos que se están comunicando ahora son los esperados desde el principio por el Gobierno.

Ante el aumento de la cifra de muertos en la pandemia de coronavirus de los últimos días, cree que los números indican que hay que mantener la guardia, pero que precipitar ahora medidas como el confinamiento domiciliario que vivimos "es muy drástico". "Hoy por hoy de momento se está controlando la situación y se irá mirando dentro de la coordinación", apunta.

Cree que el instrumento jurídico para que cada comunidad adapte las medidas a su situación particular ya existe y es el estado de alarma. "El estado de alarma es un paraguas que permite la toma de medidas e incluso podría permitir el cierre domiciliario en distintas comunidades", asegura.

Pone de manifiesto que la evolución de la pandemia de coronavirus siempre ha sido diversa en las distintas comunidades. "Mientras algunas votaban no al estado de alarma, otras querían llevar sus territorios incluso más allá de lo que rechazaron en la cortes".

Para Ábalos, si no confiásemos en las vacunas no confiaríamos en la evolución de la ciencia. El Gobierno quiere que la vacuna llegue a todo el que quiera. Pone de manifiesto que formar parte de la Unión Europea les ha permitido hacer un pedido grande con buenos costes. "Ahora mismo está la vacuna de la gripe y no se ve un cuestionamiento sobre ella", señala.

Considera que hay determinados sectores como la hostelería, el comercio minorista o determinado transporte que necesitarán un seguimiento especial dado el impacto de la pandemia, pero Ábalos prevé un efecto rebote si se recupera la normalidad.

Afea a Ciudadanos las condiciones que pone para apoyar los presupuestos como la de mantener el castellano como lengua vehicular. "Hay que estar a la altura de las circunstancias y las posibilidades. No estamos en víspera de ninguna convocatoria electoral, que se relajen", señala.

Sobre rebajar el precio de las mascarillas, como piden determinados sectores, apunta que el Gobierno aún no cuenta con la autorización de la UE para bajar el precio para el público en general, solo para el uso sanitario.