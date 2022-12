Miles de viajeros, atrapados en Londres por el colapso de aeropuertos: "No podemos permitirnos adelantar gastos 5 días"

La combinación entre la lluvia, la nieve y la niebla está provocando graves problemas en los aeropuertos de Londres. Muchos pasajeros se han quedado sin volar debido al temporal. Las compañías no han dado soluciones a los viajeros, tan solo les han aportado unos formularios para que busquen hoteles por su cuenta. Son ellos quienes tienen que adelantar los gastos de los trámites.

Desde Londres la corresponsal Eva Millán señala que poco a poco comienzan a reabrir los aeropuertos tras retirar la acumulación de nieve. Apunta que en este tipo de problemas meteorológicos es frecuente que haya una desafección de los pasajeros y no suele haber cobertura por parte de la compañía y el aeropuerto. Los aeropuertos mantienen que el principal problema son los retrasos pero la situación han mejorado en las últimas horas. Se espera que se amplíe el número de vuelos para que esas personas que han quedado varadas puedan hacer uso de ellos.

"El principal problema de los aeropuertos ha sido la acumulación de nieve"

La única posibilidad real para los españoles es comprarse un billete y pagarlo por sus propios medios. Pedro Palacios es uno de esos españoles atrapados en Londres. Volaba a Valencia y la posibilidad que le daba la compañía era volar vía Roma, Barcelona. No contemplan la opción de comprar otro vuelo por sus propios medios. Hasta el próximo viernes tiene previsto permanecer alojado en un hotel de la capital londinense.

Desde la compañía les explicaron que normalmente les facilitaban un hotel pero en este caso estaban todos los hoteles completos. Los afectados han buscado su hotel y no saben si la compañía les devolverá el dinero en un futuro. Pedro es autónomo y puede trabajar desde allí. "No podemos permitirnos estar 5 días en Londres asumiendo gastos por adelantado sin saber o no si te lo cubren y encima sin poder trabajar", reclama.