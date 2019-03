"La medida del Gobierno no repercute en el nivel adquisitivo de los trabajadores"

Esteban tiene 32 años, es de la isla canaria de La Palma y lleva más de 7 años trabajando en Madrid. Ahora mismo es educador en un centro ocupacional para discapacitados. "Vengo ganando unos 930 euros al mes". Está dentro del grupo de personas que gana menos de 12.000 euros al año y que con la reforma fiscal, a partir de enero, no tendrá que pagar el IRPF. Una medida que no le convence. "Esto es una limosna del Gobierno que no repercute en nada en el nivel adquisitivo de los trabajadores que se ha ido desplomando. Esta medida no supone nada", dice.

Esteban vive solo en un apartamento de 25 metros cuadrados por el que paga 450 euros al mes de alquiler. En algunas ocasiones no llega a final de mes y tiene que pedir ayuda a sus padres. "¿En qué repercute esta medida en nosotros. En 20, 30 euros?, eso no significa nada para nosotros". Este joven, que no llega a mileurista, tiene muy claro cuál podría ser la solución. En vez de hacer una reforma fiscal, recuperar lo perdido tras la reforma laboral. "Dignificar el sector con un buen convenio y sobre todo y reconquietar todos aquellos contenidos que hemos perdido con ñao últimos convenios colectivos. El Gobierno debe ir contra las grandes fortunas".