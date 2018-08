Espejo Público

EL CALVARIO DE MAURICIA

Mauricia Ibáñez, la burgalesa que dio a luz a sus 64 años, tiene a su hija mayor viviendo a pocos metros de ella, pero no puede verla. No lo tiene prohibido pero ella se aleja y no quiere hablar con su madre. Se la quitaron alegando que estaba en situación de desamparo. Ahora lanza un mensaje a su sobrina, que tiene su custodia, para que la cuide, pero sobre todo que la deje verla.