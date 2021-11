Martínez- Almeida se le 'resiste' a Susanna Griso: "Se me ha escapado usted con una alegría impresionante"

Susanna Griso preguntaba al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por la estrategia del PP para poner paz en el PP que pasaría por designar presidenta de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y secretario general a José Luis Martínez-Almeida. Según esta hipótesis ambos negociarían los nombres de las listas. Una posibilidad que el primer edil niega.

"No he recibido ninguna noticia, no me ha llegado ninguna invitación a ser secretario general. Poco puedo decir y pronunciarme en si yo aceptaría o no eso: "Diría que me parece fenomenal que Ayuso se presente y que hablemos del Congreso cuando toque", determinaba.

Susanna Griso se tomaba con sentido del humor la respuesta esquiva de Martínez-Almeida: "Se ha escapado usted con una alegría y elegancia impresionante", le espetaba. El alcalde de Madrid no ha concedido ningún espacio a la duda sin dar cabida a esta posibilidad en su nombramiento.

La periodista finalizaba la entrevista con una broma sobre la multitud de cargos que atesora el del PP en los últimos meses: "Como le hagan a usted secretario general del PP va a tener que encargar nuevas tarjetas, se le acumulan los cargos: portavoz nacional, secretario general del PP madrileño, alcalde de Madrid...". El alcalde insistía en su postura: "Por ahora descártelo".

