Margarita del Val, sobre la vacuna de Oxford: "No es la óptima, pero se ha mostrado que protege en animales"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, considera que las primeras dosis de la vacuna de Oxford contra el coronavirus llegarán a España a finales de año procedentes de la empresa farmacéutica británica AstraZeneca. La previsión es que "si todo va bien" y esta vacuna supera las fases, "a finales de diciembre podríamos empezar a tener las primeras dosis". Por su parte, Margarita del Val, viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), manifiesta que la vacuna de oxford, es una vacuna "como todas, que aún no se ha probado si funciona". Señala que donde sí se ha probado y funciona es en los animales, y se "ha mostrado que no protege del contagio". Aun así, comenta que, aunque no sea la óptima, "está bien contar con ella".

Explica que, si la vacuna fuese igual de buena en los ensayos clínicos en personas, como lo ha sido en los animales, "se podría usar en aquellas personas infectadas y que sean casos graves". Asimismo, apunta que la salud pública en España "por lo visto no está por encima de los derechos individuales", por lo que, en principio, no sería obligatoria, excepto que "haya un riesgo tremendo". Indica que actualmente la detección de contactos "está saturada, el rastreo no está siguiendo todos los brotes y cada vez se diagnostican menos asintomáticos".

En cuando a la vuelta al cole, cree que las clases deben ser presenciales, "aunque tendrán riesgos nuevos, sobre todo los pequeños". Manifiesta que los niños se contagian tanto como otra persona y transmiten la enfermedad como cualquier otro grupo de edad.

Recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus

Una medida muy importante en la vuelta al cole, según dice, será intentar que se hagan pequeños grupos de niños que solo se relacionen entre sí. "Vamos a perder una medida muy importante que es el aire libre, es fundamental, las cosas que se hace en interiores son mucho más peligrosas, por lo que hay que introducir nuevas medidas”, asegura.

Considera que la aplicación 'Radar Covid' es una aplicación "muy importante y debemos instalarla todos". Asimismo, indica que los primeros 15 días de trabajo es fundamental que se limiten al máximo los contactos y tengan "máximo cuidado con las mascarillas". También, explica que es recomendable que se teletrabaje todo lo que se pueda y que se utilice la mascarilla en interiores y en terrazas, cuando no "estés comiendo o bebiendo".

