Mar Flores muestra cómo se prepara antes de un evento: "El equilibrio está entre ser muy obvia y elegante"

La modelo Mar Flores se ha estrenado como nueva colaboradora de Espejo Público con su sección 'Marvelous' en la que cada semana hablará de moda, decoración, joyas y mostrará su estilo de vida.

"Traigo un poquito de lo que la gente quiere saber como moda, belleza, deporte. Explicaré mi 'lifestyle' y lo compartiré con el público", señala. Se reconoce una mujer muy disciplinada que para mantenerse en forma hace deporte entre 5 y 7 días a la semana. "Si salgo por la noche o ceno me da igual, por la mañana me levanto, madrugo y hago deporte".

"Lo único que me pone nerviosa de los eventos es no llegar tarde"

Espejo Público acompaña a Mar a uno de sus eventos. Entramos en la suite en la que se está preparando. Cuenta que en el maquillaje los labios es a lo que menos le da importancia. "Cuando el vestido no es ganador el maquillaje y pelo es lo que te va a posicionar", destaca. Lo único que le pone nerviosa es no llegar tarde a los sitios pero le hace mucha ilusión acudir a estos actos y se suele reencontrar con amigos.

Para Mar la clave del éxito en sus looks es "el equilibrio entre ser muy obvia y ser elegante". Primero le gusta elegir el vestido, después los complementos y el maquillaje lo deja para el último momento.

"Siempre dejo a los periodistas que pregunten lo que quieran"

Ante los focos Mar deja que el periodista pregunte lo que quiera pero si no quiere contestar a la pregunta no duda en responder con otra cosa como el nombre del diseñador de su look. "Normalmente respondo a las preguntas pero cuando quieres dar un tema por zanjado porque ya no hay más que decir, no lo hago", señala.