Malú desata los rumores de haber hecho un 'shakirazo' para Albert Rivera con la letra de su nueva canción

La nueva canción que ha lanzado Malú ha hecho pensar a muchos que podría tratarse de un mensaje hacia su ex Albert Rivera. La artista y el expolítico rompieron recientemente su relación aunque ninguno de los dos haya hecho ningún comunicado oficial sobre su separación. Lo cierto es que este verano al exlíder de Ciudadanos se le han atribuido varias 'amigas especiales', de las que tampoco ha querido hablar.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo lugar tras el fallecimiento de su padre. Le vimos muy arropado por los suyos y muy pendiente en todo momento de su madre. Un adiós en el que también estuvo presenta Malú para acompañar hasta la que hace poco ha sido su suegra.

Mientras la cantante sigue con sus proyectos profesionales y ha publicado el tema 'Ausencia' con una letra que hace pensar en 'recadito' para Rivera. La canción tiene frases como esta: "Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco no comprendo qué te pasa, dices que me quieres cuando ves el precipicio, mal querer se ha vuelto un vicio".

Una canción que le ha escrito su amigo Pablo Alborán

Señala el periodista y colaborador de Espejo Público Aurelio Manzano que esta es una canción de Pablo Alborán que lleva el ADN del músico en todas sus aristas. Pablo ha compuesto esta letra para Malú, pero se desconoce la influencia de esta en el proceso de creación.

Precisamente Pablo Alborán es uno de los pocos amigos íntimos que tiene la artista, según Manzano. Malú y Alberto Rivera siempre han guardado con celo su vida privada y sus apariciones públicas juntos han sido contadas. Rivera se refirió en público a Malú en su despedida de la política mencionándola como su pareja y ambos publicaron la misma instantánea en redes sociales con motivo del nacimiento de su hija.