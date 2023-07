Juan Luis Galiacho, sobre la posible ruptura de Albert Rivera y Malú: "Antes de conocer a Malú Rivera era una persona con vida social intensa"

Espejo Público aborda este martes la nueva información que ha salido a la luz sobre el que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la cantante Malú. A ciencia cierta nunca ha estado claro si la pareja ha puesto punto y final a su relación o no, y tampoco se sabe mucho de cómo ha transcurrido su vida en común más allá de que tuvieron una hija juntos.

Según el diario Informalia recientemente ambos se han divertido juntos de cena por Madrid. Asegura este mismo medio que la pareja pasó la velada en familia.

Asegura el periodista Juanra López que no hay reconciliación a la vista y sí una ruptura ya desde hace tiempo. El informador se ha puesto en contacto con un buen amigo de ex de Ciudadanos, el jefe de prensa de comunicación del alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida. "Anteriormente me dijo que él los veía bien y hoy me ha dicho que no habla de la vida privada. A veces los silencios son más elocuentes que las palabras. Yo creo que después de lo que ha salido del turronero y de la fiesta en la que se le ha visto flirteando con algunas personas...", señala.

Apunta que ya no vivimos en esas épocas tan dramáticas que de repente rompes una pareja y montas 'la guerra de los Rose'. "Yo creo que se llevan bien, tienen una niña quieren lo mejor para ella y les vamos a ver muchas veces juntos", añade.

"Albert Rivera era una personas con una vida social intensa"

Por su parte, el periodista Juan Luis Galiacho defiende que Albert Rivera y Malú ha hecho una vida social intensa desde el punto de vista de fiestas y reuniones dentro de lo que era su hábitat. "Antes de conocer a Malú Alberto Rivera era una persona con vida intensa social".