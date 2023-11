La mala relación de Shakira y Piqué a su paso por Barcelona: "Le tuvo esperando una hora en la calle"

El acuerdo de Shakira con la Fiscalía cierra la etapa de la artista colombiana en Madrid. Años de muchas alegrías para la cantante en los que nacieron sus dos hijos con Gerard Piqué que terminaron con un final turbulento en el que no faltaron las infidelidades y las revanchas musicales.

A la cantante se le acusaba de defraudar 14,5 millones de euros a la Hacienda española entre 2012 y 2014. Finalmente ha pactado una pena pena de tres años de cárcel (que no cumplirá) y el pago de una multa de 7,3 millones de euros. A cambio de aceptar los hechos y de pagar la cuota defraudada (ya la devolvió), el acuerdo ha rebajado de forma sustancial las penas.

Shakira ha puesto a la venta su casa de Esplugas (Barcelona) por 15 millones de euros. Precisamente pasó la noche en esta vivienda en su paso fugaz por la ciudad condal con motivo del juicio. Fue en esta casa donde grabó el videoclip de Acróstico para dar por clausurada esta vivienda.

Sus asistentes estuvieron días preparando la casa para su llegada y se paralizaron las visitas de los compradores, según Laura Fa. Explica además que tienes que demostrar una serie de ingresos para poder si quiera pasar el umbral y ser apto para realizar una visita como posible comprador. "Así evitan que cualquiera de la prensa se haga pasar por futuro comprador", añade Gema López.

"Las relaciones no son buenas y sigue habiendo problemas de comunicación"

Laura Fa señal que hay un cambio de estrategia entre Shakira y Piqué. Este fin de semana Piqué no se pudo ir de fin de semana porque no sabía en qué momento iba a ver a sus hijos. Los abogados aseguran que las relaciones son más fluidas porque ahora hablan entre ellos o con familiares para que se produzcan estos cambios. "Este fin de semana Shakira lo tuvo una hora en la calle esperando", asegura Lorena Vázquez. "Las relaciones no son buenas y siguen siendo tensas: tienen un problema de comunicación y quieren transmitir que tienen una mejor relación", apunta.

Asegura además que para según que pactos todas las comunicaciones se hagan con sus abogados.

El abogado de Shakira Pau Molins echaba la culpa a la ciudad de Barcelona de la situación que ha tenido que pasar la artista. En una entrevista radiofónica mantenía que la situación hubiera sido bien distinta si los hechos se hubieran cometido en Madrid. Lamentaba además que hubiera existido una imagen de Shakira sentada en el banquillo. Shakira liquidó el juicio en 20 minutos con dos monosílabos y un gracias.